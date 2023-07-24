https://sputniknews.com.tr/20230724/israilde-4-universiteden-grev-karari--1073894519.html
İsrail'de 4 üniversiteden grev kararı
İsrail'de 4 üniversiteden grev kararı
İsrail'deki 4 üniversitede görev yapan akademisyenlerin, Başbakan Banyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı greve gideceği... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T10:11+0300
2023-07-24T10:11+0300
2023-07-24T10:11+0300
dünya
ortadoğu
israil
grev
üniversite
yargı
yargı reformu
benyamin netanyahu
akademisyen
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İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Technion Üniversitesi'nden akademisyenler grev kararı aldı.Söz konusu akademisyenlerin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının yarın Meclise getirilmesine tepki amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı.Tartışmalı yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-bir-kez-daha-sokaklara-indi-1073853596.html
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ortadoğu, israil, grev, üniversite, yargı, yargı reformu, benyamin netanyahu, akademisyen
ortadoğu, israil, grev, üniversite, yargı, yargı reformu, benyamin netanyahu, akademisyen
İsrail'de 4 üniversiteden grev kararı
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İsrail'deki 4 üniversitede görev yapan akademisyenlerin, Başbakan Banyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı greve gideceği belirtildi.
İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Technion Üniversitesi'nden akademisyenler grev kararı aldı.
Söz konusu akademisyenlerin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının yarın Meclise getirilmesine tepki amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı.
Tartışmalı yargı düzenlemesi
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.