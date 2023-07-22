https://sputniknews.com.tr/20230722/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-bir-kez-daha-sokaklara-indi-1073853596.html

İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı bir kez daha sokaklara indi

İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı bir kez daha sokaklara indi

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T23:03+0300

2023-07-22T23:03+0300

2023-07-22T23:06+0300

benyamin netanyahu

israil

protesto

dünya

ortadoğu

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Benyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 29'uncu haftaya girdi.Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 150 noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.Öte yandan, on binlerce gösterici, hükümetin yargı düzenlemesine karşı salı günü Tel Aviv'den başlattıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı. Göstericiler, İsrail Meclisi yakınlarındaki parkta toplanarak çadır kurdu.Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın Başkanı Yair Lapid de Batı Kudüs'e yürüyen göstericilere katıldı. Lapid, yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya seslenerek 'İsrail ordusu ve yargı düzenlemesi arasında tercih yapmasını' istedi.Bir grup gösterici de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail'in kuzeyindeki evi önünde toplandı. Göstericiler, Gallant'tan hükümetin yargı düzenlemesine engel olmasını talep etti.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

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benyamin netanyahu, israil, protesto, ortadoğu