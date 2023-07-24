https://sputniknews.com.tr/20230724/iett-otobusunde-yol-boyunca-dans-ettiler-1073893362.html
İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
İstanbul Kadıköy’de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T09:25+0300
2023-07-24T09:25+0300
2023-07-24T09:25+0300
yaşam
iett
otobüs
dans
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Otobüsteki bazı yolcular bu duruma şaşırırken bazıları da eğlenceye eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/iett-otobusunde-cinsel-iliski-davasinda-hapis-cezasi-1066041820.html
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iett, otobüs, dans
İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
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İstanbul Kadıköy’de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup dakikalarca şarkı söyleyip dans etti.
Otobüsteki bazı yolcular bu duruma şaşırırken bazıları da eğlenceye eşlik etti.
Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı.