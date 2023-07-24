https://sputniknews.com.tr/20230724/iett-otobusunde-yol-boyunca-dans-ettiler-1073893362.html

İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler

İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler

İstanbul Kadıköy’de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

iett

otobüs

dans

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Otobüsteki bazı yolcular bu duruma şaşırırken bazıları da eğlenceye eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230122/iett-otobusunde-cinsel-iliski-davasinda-hapis-cezasi-1066041820.html

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iett, otobüs, dans