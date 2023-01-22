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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında hapis cezası
İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında hapis cezası
Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T14:12+0300
2023-01-22T14:12+0300
iett
otobüs
hapis cezası
cinsel ilişki
türkiye
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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı.Kararda, sanıkların belediye otobüsü içerisinde herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişkide bulundukları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.Bu nedenle sanıklar Ahmet R.Ş. (50) ile Nesrin G'ye (58) 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet R.Ş. ile Nesrin G'nin hayasızca hareketlerde bulunma suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220727/iett-otobusunde-cinsel-iliskiye-giren-sofor-ve-sevgilisine-1-yila-kadar-hapis-istemi-1059188916.html
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iett, otobüs, hapis cezası, cinsel ilişki
iett, otobüs, hapis cezası, cinsel ilişki

İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında hapis cezası

14:12 22.01.2023
© AAİstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı. Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı. Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı.
Kararda, sanıkların belediye otobüsü içerisinde herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişkide bulundukları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.
Bu nedenle sanıklar Ahmet R.Ş. (50) ile Nesrin G'ye (58) 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet R.Ş. ile Nesrin G'nin hayasızca hareketlerde bulunma suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
İETT otobüsünde cinsel ilişki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi
27 Temmuz 2022, 11:47
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