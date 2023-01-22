https://sputniknews.com.tr/20230122/iett-otobusunde-cinsel-iliski-davasinda-hapis-cezasi-1066041820.html

İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında hapis cezası

İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında hapis cezası

Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T14:12+0300

2023-01-22T14:12+0300

2023-01-22T14:12+0300

iett

otobüs

hapis cezası

cinsel ilişki

türkiye

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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı.Kararda, sanıkların belediye otobüsü içerisinde herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişkide bulundukları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.Bu nedenle sanıklar Ahmet R.Ş. (50) ile Nesrin G'ye (58) 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet R.Ş. ile Nesrin G'nin hayasızca hareketlerde bulunma suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220727/iett-otobusunde-cinsel-iliskiye-giren-sofor-ve-sevgilisine-1-yila-kadar-hapis-istemi-1059188916.html

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iett, otobüs, hapis cezası, cinsel ilişki