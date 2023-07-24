https://sputniknews.com.tr/20230724/fenerbahce-hoffenheima-transfer-olan-attila-szalaiye-veda-etti-1073920082.html
Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti
Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti
Fenerbahçe Kulübü, 12.3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye teşekkür etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T18:15+0300
2023-07-24T18:15+0300
2023-07-24T18:15+0300
spor
fenerbahçe
attila szalai
veda
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye, armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadelerine yer verildi.
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fenerbahçe, attila szalai, veda
fenerbahçe, attila szalai, veda
Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti
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Fenerbahçe Kulübü, 12.3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye, armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadelerine yer verildi.