https://sputniknews.com.tr/20230724/fenerbahce-hoffenheima-transfer-olan-attila-szalaiye-veda-etti-1073920082.html

Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti

Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti

Fenerbahçe Kulübü, 12.3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye teşekkür etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T18:15+0300

2023-07-24T18:15+0300

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spor

fenerbahçe

attila szalai

veda

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye, armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadelerine yer verildi.

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fenerbahçe, attila szalai, veda