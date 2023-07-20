https://sputniknews.com.tr/20230720/fenerbahce-bartug-elmazi-kadrosuna-katti-1073783479.html

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T23:32+0300

2023-07-20T23:32+0300

2023-07-20T23:32+0300

spor

fenerbahçe

bartuğ elmaz

transfer

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" değerlendirmesinde bulundu.

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fenerbahçe, bartuğ elmaz, transfer