https://sputniknews.com.tr/20230724/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1073914904.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T15:59+0300
2023-07-24T15:59+0300
2023-07-24T15:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/gozler-kabine-toplantisinda-memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiren-sozlesme-masada-1073890602.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı kabinesi
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.