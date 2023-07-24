https://sputniknews.com.tr/20230724/gozler-kabine-toplantisinda-memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiren-sozlesme-masada-1073890602.html

Gözler kabine toplantısında: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme masada

Gözler kabine toplantısında: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (24 Temmuz) kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemin dış politikadaki gelişmeler olması... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T06:44+0300

2023-07-24T06:44+0300

2023-07-24T06:45+0300

politika

kabine

kabine toplantısı

memur

emekli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065560272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e384b17cb7b2746565839861482943d.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. NTV'nin haberine göre Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak. Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak. Memura toplu sözleşmeToplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak. Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230719/memur-ve-memur-emeklisi-bekliyor-surec-1-agustos-itibariyla-baslayacak-1073698524.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabine, kabine toplantısı, memur, emekli