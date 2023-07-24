https://sputniknews.com.tr/20230724/gozler-kabine-toplantisinda-memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiren-sozlesme-masada-1073890602.html
Gözler kabine toplantısında: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme masada
Gözler kabine toplantısında: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme masada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (24 Temmuz) kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemin dış politikadaki gelişmeler olması... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T06:44+0300
2023-07-24T06:44+0300
2023-07-24T06:45+0300
politika
kabine
kabine toplantısı
memur
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. NTV'nin haberine göre Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak. Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak. Memura toplu sözleşmeToplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak. Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230719/memur-ve-memur-emeklisi-bekliyor-surec-1-agustos-itibariyla-baslayacak-1073698524.html
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kabine, kabine toplantısı, memur, emekli
kabine, kabine toplantısı, memur, emekli
Gözler kabine toplantısında: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme masada
06:44 24.07.2023 (güncellendi: 06:45 24.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (24 Temmuz) kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemin dış politikadaki gelişmeler olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
NTV'nin haberine göre Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.
Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.
Memura toplu sözleşme
Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.
Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.