https://sputniknews.com.tr/20230724/bilim-insanlarindan-yaslanmayi-tersine-cevirebilecek-kesif--1073895057.html

Bilim insanlarından 'yaşlanmayı tersine çevirebilecek' keşif

Bilim insanlarından 'yaşlanmayı tersine çevirebilecek' keşif

Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın veya yavaşlatmanın yollarını aramayı sürdürüyor. Son olarak yayınlanan bir araştırmada yaşlanmayı tersine çevirmenin bir... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T10:25+0300

2023-07-24T10:25+0300

2023-07-24T10:25+0300

yaşam

yaşlanma

keşif

gençleşme

bilim

tıp

sağlık

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Yaşlanmayı durdurmak, hep genç kalmak pek çok kişinin hayali. Bilim insanları da bu konudaki araştırmalarına devam ederken yaptıkları son araştırmalarda çığır açan bir keşfe imza attılar.Massachusetts Institute of Technology’deki araştırmacılar, yaşlanmayı yavaşlatmanın ve hatta tersine çevirmenin bir yolunu ararken yaptıkları keşifle dikkat çektiler. Bilim insanları yayınladıkları makalede Yamanaka faktörleri üzerine kurulu yöntemi detaylandırdılar.Yamanaka faktörlerinin yakın zamanda yetişkin hücreleri indüklenmiş pluripotent kök hücrelere dönüştürebildiği bulunmuştu. Bu çığır açan keşif yalnızca bir Nobel Ödülü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda yeni keşiflerin de kapısını araladı.Sözcü'nün aktardığına göre, yeni çalışma da hücresel yaşlanmayı tersine çevirebilecek ve insan hücrelerini gençleştirebilecek molekülleri tarayarak bu olasılığa daha derinlemesine bakıyor. Araştırmacılar, daha genç hallere geri döndürebilen altı farklı kimyasal kokteyl belirlemeyi başardı.Araştırma umut verici olsa da henüz doktorların uygulaması için önünde oldukça uzun bir yol var.

https://sputniknews.com.tr/20230717/genclik-pinari-bilim-insanlarindan-1-haftada-yaslanmayi-durdurup-genclestiren-kimyasal-karisim-1073616547.html

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yaşlanma, keşif, gençleşme, bilim, tıp, sağlık