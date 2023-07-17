'Abıhayat': Bilim insanlarından '1 haftada yaşlanmayı durdurup gençleştiren' kimyasal karışım
13:55 17.07.2023 (güncellendi: 13:57 17.07.2023)
© Fotoğraf : Pixabayyaşlanma
© Fotoğraf : Pixabay
Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1 haftadan kısa sürede yaşlanmayı tersine çevirdiği öne sürülen yeni bir kimyasal karışım geliştirdiklerini duyurdu.
Harvard Üniversitesi'nde yaşlanma ve epigenetik üzerine araştırmalarıyla tanınan biyolog David Sinclair, tıp dergisi Aging'in Temmuz sayısında yayımlanan çalışmayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sinclair, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce embriyonik genleri etkinleştirmek için gen terapisi yöntemi kullanarak yaşlanmayı tersine çevirmenin mümkün olduğunu göstermiştik. Şimdi kimyasal karışımlarla bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Uygun fiyatlı tüm vücut gençleşmesine doğru bir adım atıyoruz."
Grateful to share our latest publication: We’ve previously shown age reversal is possible using gene therapy to turn on embryonic genes. Now we show it’s possible with chemical cocktails, a step towards affordable whole-body rejuvenation 1/17 https://t.co/J9c01lv5FQ— David Sinclair (@davidasinclair) July 12, 2023
Araştırmada kullanılan her kimyasal karışımın, çeşitli fiziksel ve zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.
Valproik asit, Tranilsipromin ve Pramipeksol gibi sadece reçeteyle satılan ilaçlar karışımların birçoğunda yer aldığı bildirilirken, bunlar sırasıyla nöbet, depresyon ve Parkinson hastalığının tedavisi için halihazırda kullanılıyor.
Genetik profesörü ve 'Lifespan' kitabının yazarı Sinclair, kendisinin ve Harvard Tıp Fakültesi'ndeki ekibinin, hücresel yaşlanmayı tersine çevirmek ve insan hücrelerini gençleştirmek için birleşebilen moleküller bulmayı hedeflediği çalışmanın 3 yıldır devam ettiğini ifade etti.
Sinclair, fareler ve maymunlar üzerinde yapılan deneylerle, yaşlanmanın görsel belirtilerini 'bir haftadan daha kısa sürede tersine çevirebilen' 6 kimyasal karışımı geliştirmede başarılı olduklarını söyledi.
Harvard researchers claim to have found age reversing chemicals that may become ‘Fountain of Youth’ pill https://t.co/L90pfscMqd pic.twitter.com/qggXwpRg3x— New York Post (@nypost) July 15, 2023
Avustralyalı-Amerikan bilim insanı, "Optik sinir, beyin dokusu, böbrek ve kas üzerinde yapılan araştırmalar, farelerde daha iyi görme ve daha uzun yaşam süresine yol açtı. Ve bu yılın Nisan ayında maymunlarda yapılan deneyler, daha iyi görme dahil çeşitli güzel sonuçlar verdi" dedi.
Tedavinin insan üzerindeki klinik denemeleri için hazırlandıklarını kaydeden Sinclair, diğer araştırmacıların da 'kimyasalların gen terapisinde hücreleri gençleştirebileceğini gösterme' yarışında olduklarını savundu.
9 Haziran , 15:23