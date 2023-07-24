https://sputniknews.com.tr/20230724/besiktasta-saissle-yollar-ayrildi-kapa-bildirdi-1073903245.html

Beşiktaş'ta Saiss'le yollar ayrıldı: KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta Saiss'le yollar ayrıldı: KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T12:59+0300

2023-07-24T12:59+0300

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spor

beşiktaş

kap

transfer

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Beşiktaş, Romain Saiss'ın takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcuyu-darp-ettigi-gerekcesiyle-adliyeye-sevk-edilen-supheli-tutuklandi-1073882254.html

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beşiktaş, kap, transfer