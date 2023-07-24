https://sputniknews.com.tr/20230724/besiktasta-saissle-yollar-ayrildi-kapa-bildirdi-1073903245.html
Beşiktaş'ta Saiss'le yollar ayrıldı: KAP'a bildirdi
Beşiktaş'ta Saiss'le yollar ayrıldı: KAP'a bildirdi
Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T12:59+0300
2023-07-24T12:59+0300
2023-07-24T12:59+0300
spor
beşiktaş
kap
transfer
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Beşiktaş, Romain Saiss'ın takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcuyu-darp-ettigi-gerekcesiyle-adliyeye-sevk-edilen-supheli-tutuklandi-1073882254.html
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beşiktaş, kap, transfer
Beşiktaş'ta Saiss'le yollar ayrıldı: KAP'a bildirdi
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Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı.
Beşiktaş, Romain Saiss'ın takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.