https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcuyu-darp-ettigi-gerekcesiyle-adliyeye-sevk-edilen-supheli-tutuklandi-1073882254.html
Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Bakırköy'de trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen F.B. tutuklandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:23+0300
2023-07-23T19:23+0300
2023-07-23T19:23+0300
spor
beşiktaş
futbolcu
darp
tutuklama
emrecan uzunhan
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İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde Uzunhan'ın kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye sevk edildi.Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.OlaySahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu 3 araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darp etmişti.Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcu-uzunhan-karistigi-trafik-kazasi-sonrasi-saldiriya-ugradi-1-gozalti-1073862997.html
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beşiktaş, futbolcu, darp, tutuklama, emrecan uzunhan
beşiktaş, futbolcu, darp, tutuklama, emrecan uzunhan
Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen F.B. tutuklandı.
İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde Uzunhan'ın kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu 3 araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darp etmişti.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.