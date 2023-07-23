https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcuyu-darp-ettigi-gerekcesiyle-adliyeye-sevk-edilen-supheli-tutuklandi-1073882254.html

Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen F.B. tutuklandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T19:23+0300

2023-07-23T19:23+0300

2023-07-23T19:23+0300

spor

beşiktaş

futbolcu

darp

tutuklama

emrecan uzunhan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073882371_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d725ac2a12c9bf305e8502d6208f4ae6.jpg

İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde Uzunhan'ın kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darp ettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye sevk edildi.Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.OlaySahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu 3 araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darp etmişti.Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcu-uzunhan-karistigi-trafik-kazasi-sonrasi-saldiriya-ugradi-1-gozalti-1073862997.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, futbolcu, darp, tutuklama, emrecan uzunhan