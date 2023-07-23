https://sputniknews.com.tr/20230723/besiktasli-futbolcu-uzunhan-karistigi-trafik-kazasi-sonrasi-saldiriya-ugradi-1-gozalti-1073862997.html

Beşiktaşlı futbolcu Uzunhan karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı: 1 gözaltı

Beşiktaşlı futbolcu Uzunhan karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı: 1 gözaltı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğramasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T11:46+0300

2023-07-23T11:46+0300

2023-07-23T11:46+0300

yaşam

emrecan uzunhan

beşiktaş

trafik kazası

gözaltı

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İstanbul Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’ndeki bir benzin istasyonu önünde dün akşam saat 16.20 sıralarında F.B. idaresindeki araç Y.D. ve futbolcu Emrecan Uzunhan idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, F.B., Uzunhan ile tartışmaya başladı. F.B. ardından Uzunhan’a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı. Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada da "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz" denildi.

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emrecan uzunhan, beşiktaş, trafik kazası, gözaltı