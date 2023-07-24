https://sputniknews.com.tr/20230724/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-esenyurttaki-kadina-siddet-olayina-iliskin-aciklama-1073896310.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T10:37+0300

2023-07-24T10:37+0300

2023-07-24T10:38+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

esenyurt

kadına yönelik şiddet

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Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/esenyurtta-bir-kadini-dove-dove-bayiltan-sahis-yakalandi-1073885989.html

türkiye

esenyurt

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, esenyurt, kadına yönelik şiddet