https://sputniknews.com.tr/20230724/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-esenyurttaki-kadina-siddet-olayina-iliskin-aciklama-1073896310.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T10:37+0300
2023-07-24T10:37+0300
2023-07-24T10:38+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
esenyurt
kadına yönelik şiddet
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Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/esenyurtta-bir-kadini-dove-dove-bayiltan-sahis-yakalandi-1073885989.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, esenyurt, kadına yönelik şiddet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, esenyurt, kadına yönelik şiddet
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama
10:37 24.07.2023 (güncellendi: 10:38 24.07.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.
Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.