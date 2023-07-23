https://sputniknews.com.tr/20230723/esenyurtta-bir-kadini-dove-dove-bayiltan-sahis-yakalandi-1073885989.html
Esenyurt'ta bir kadını döve döve bayıltan şahıs yakalandı
Esenyurt'ta bir kadını döve döve bayıltan şahıs yakalandı
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığını duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, "Hak ettiği cezayı... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T22:51+0300
2023-07-23T22:51+0300
2023-07-23T23:04+0300
türkiye
esenyurt
darp
kadına şiddet
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Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre bir erkek tartıştığı kadını bayılana kadar darp etti.Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını görenler olaya müdahale etmek isteyince şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Gül açıklamasında, “Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/beyoglunda-kadin-musteriyi-darp-eden-taksici-gozaltina-alindi-1073845766.html
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esenyurt, darp, kadına şiddet
esenyurt, darp, kadına şiddet
Esenyurt'ta bir kadını döve döve bayıltan şahıs yakalandı
22:51 23.07.2023 (güncellendi: 23:04 23.07.2023) Abone ol
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığını duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, "Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” dedi.
Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre bir erkek tartıştığı kadını bayılana kadar darp etti.
Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını görenler olaya müdahale etmek isteyince şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Gül açıklamasında, “Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.