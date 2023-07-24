https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-yonetmen-yeni-filmi-icin-kapalicarsida-kesfe-cikti-1073899471.html

ABD'li yönetmen yeni filmi için Kapalıçarşı'da keşfe çıktı

ABD'li yönetmen yeni filmi için Kapalıçarşı'da keşfe çıktı

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünde yer alacağı 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T11:28+0300

2023-07-24T11:28+0300

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yaşam

hollywood

yönetmen

film

istanbul

kapalıçarşı

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Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.McQuarrie, Tarihi Yarımada'da planladığı çekimler için Tom Cruise ve ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.Görüntülerde, şapka taktığı gözlenen McQuarrie ile beraberindekilerin pazar günü kapalı olan tarihi çarşıyı gezdikleri görüldü.Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.Kapalıçarşı'da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230724/hollywood-grevi-venedik-film-festivalini-de-vurdu-acilis-filmi-programdan-cikarildi--1073893795.html

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