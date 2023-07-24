https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-yonetmen-yeni-filmi-icin-kapalicarsida-kesfe-cikti-1073899471.html
ABD'li yönetmen yeni filmi için Kapalıçarşı'da keşfe çıktı
ABD'li yönetmen yeni filmi için Kapalıçarşı'da keşfe çıktı
Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünde yer alacağı 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:28+0300
2023-07-24T11:28+0300
2023-07-24T11:38+0300
yaşam
hollywood
yönetmen
film
istanbul
kapalıçarşı
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Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.McQuarrie, Tarihi Yarımada'da planladığı çekimler için Tom Cruise ve ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.Görüntülerde, şapka taktığı gözlenen McQuarrie ile beraberindekilerin pazar günü kapalı olan tarihi çarşıyı gezdikleri görüldü.Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.Kapalıçarşı'da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230724/hollywood-grevi-venedik-film-festivalini-de-vurdu-acilis-filmi-programdan-cikarildi--1073893795.html
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hollywood, yönetmen, film, istanbul, kapalıçarşı
hollywood, yönetmen, film, istanbul, kapalıçarşı
ABD'li yönetmen yeni filmi için Kapalıçarşı'da keşfe çıktı
11:28 24.07.2023 (güncellendi: 11:38 24.07.2023) Abone ol
Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünde yer alacağı 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da çekimler için keşif yaptı.
Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.
McQuarrie, Tarihi Yarımada'da planladığı çekimler için Tom Cruise ve ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.
Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
Görüntülerde, şapka taktığı gözlenen McQuarrie ile beraberindekilerin pazar günü kapalı olan tarihi çarşıyı gezdikleri görüldü.
Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.
Kapalıçarşı'da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.