https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiye-emekliler-dernegi-ek-zam-talebinde-israrci-1073869586.html

Türkiye Emekliler Derneği ek zam talebinde ısrarcı

Türkiye Emekliler Derneği ek zam talebinde ısrarcı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), tüm emeklilerin aylıklarına 4 bin lira ilave zam yapılması talebini yineledi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T13:53+0300

2023-07-23T13:53+0300

2023-07-23T13:53+0300

türkiye emekliler derneği (tüed)

zam

ekonomi

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TÜED'den yapılan açıklamada, Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısının 122 şube başkanın katılımıyla 21 Temmuz'da Ankara'da yapıldığı belirtildi.Toplantıda, emekli aylıklarına yapılan zam oranı, ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışı ile KDV ve ÖTV oranlarının yükseltilmesinin görüşüldüğü aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:"Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz."Devletin çalışanlara ve emeklilere bir bütün olarak bakması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu yıl emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 30, ikinci altı ayda yüzde 25 zam uygulanmış ve aylıklarda toplam yüzde 62.5 artış olmuştur. 2023 yılında asgari ücrete, kamu işçisi ve memur aylığına ortalama yüzde 110 artış yapılmıştır. Görüldüğü gibi çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası büyüdü. TBMM'nin açılmasıyla birlikte ek zam talebimizin gündeme alınmasını ve emeklilerimizi rahatlatacak bir artışın yapılmasını istiyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maaslari-konusunda-aciklama-1073802922.html

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türkiye emekliler derneği (tüed), zam