Erdoğan'dan emekli maaşları konusunda açıklama

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072698885_0:573:2047:1724_1920x0_80_0_0_5e4e92622656e934a33575d7ae7dfb37.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Düşmanları azaltmak, dostları ise çoğaltmak bizim siyasetimizin bir yol haritası'Erdoğan, dış politikada Türkiye'nin değişen tavrını şu sözlerle anlattı:'Adaların silahlandırılması meselesi sadece Yunanistan ile ilgili değil'Miçotakis ile adaların silahlandırılması konusunda konuştuğunu söyleyen Erdoğan "Bunu Sayın Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Yani bu adaların silahlandırılması meselesini. Nitekim konuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan’dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Dışişleri Bakanımız Hakan Bey kendi muhatabıyla görüşüyor, Danışmanım Çağatay Kılıç’ın Miçotakis’in özel temsilcisiyle olan münasebetleri bu süreci çok daha farklı kılacaktır. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum" dedi.'İsveç'in verdiği sözlerin takipçisi olacağız'İsveç'in NATO üyeliği konusunda da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Görüşmelerimizde İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız" dedi ve ekledi:'Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi ekonomik potansiyelimizi artıracaktır'Türkiye'nin Mısır ve İsrail konusunda attığı adımların da olumlu sonuçlarına dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:'Tüm bu anlaşmalar maddi karşılıklarının ötesinde Körfez ülkelerinin Türkiye’nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir'Körfez turunda atılan ekonomik adımlar ve anlaşmalardan da bahseden Erdoğan, anlaşmaların önemini vurguladı:'Sığınmacıların dönme arzusu net'Sığınmacılar konusunda projelerin sonuç verdiğini belirten Erdoğan "Suriyeli sığınmacılarla alakalı Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapım çalışması devam ediyor. Şu an 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Bunları yaptıkça da Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz geri dönmeye başladılar. Şu an itibariyle dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır. Özellikle de Katar, Suriye’nin kuzeyindeki bölgede hazırlanan projeyi destekliyor. Bu proje ilerledikçe sığınmacılardan oraya dönüşlerin daha da artacağına inanıyorum. Zaten sığınmacıların gönüllü olarak dönme arzusu çok açık, net ortada. Onlar da topraklarına dönmenin hasreti içerisinde Filistin konusunda Körfez ülkesi olan kardeşlerimizin bizden farklı bir yanı yok. İsrail ilgili de bizim yaptığımız bazı görüşmeler var. Gelecek hafta 25 Temmuz Salı günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, ardından da 28 Temmuz Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ülkemizde misafir edeceğiz. Bu ziyaretlerle de bazı adımları atacağız ve süreç daha da hızlanmış olacak" dedi.'İlk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz'Netanyahu'nun Türkiye ziyaretinin de sıcak bir dönemin başlangıcı olmasını ümit ettiğini belirten Erdoğan "Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey’in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun" dedi.'Rusya’nın da bazı beklentileri var'Gazeteciler Erdoğan'a "İsveç’e NATO’da yeşil ışık yakılması, Türkiye’nin arabuluculukta önemini azalttı” iddialarını da sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:Erdoğan, ÖTV artışının sebebini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, ÖTV artışının sebebini ise şu şekilde açıkladı:'Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık'Erdoğan memur zammı ve emekli maaşları konusunda da değerlendirmelerde bulundu:'Gabar’daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı'Gabar'da keşfedilen petrole ilişkin de ayrıntıları şöyle anlattı Erdoğan:Erdoğan, "Gabar petrolü için bir süre var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:'Fahiş kira artışını durdurmak için ceza uygulayacağız'Kira artışlarındaki dengesizliğe ilişkin de Erdoğan "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir." dedi.'Kongre yerel seçimin işaret fişeği'Yerel seçim çalışmalarının işaret fişeğinin kongre olacağını belirtti Erdoğan ve şunları ekledi:'Gençlerimizi uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz'ABD'deki uyuşturucu bağımlılarına yönelik görüntülerin izletilmesi üzerine Erdoğan "Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında eski İçişleri Bakanımız Süleyman Bey dönemi de dahil başarılı adımlar atıldı. Görüldüğü gibi Amerika falan bu işte çok zayıf kaldı. Uyuşturucu büyük bir felaket. Ve bu felaket karşısında insanlık tedbirini almalıdır. Olay zenginlik, fakirlik noktası değil. Şimdi baktığınız zaman Amerika ekonomik olarak zengin bir ülke ama zengin ülke olduğu halde bütün o bağımlıların hali ortada. Türkiye olarak biz, bu konuda çok kararlıyız. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Emniyet teşkilatımız, Jandarma ile çalışmalarını sürekli yapıyor ve üzerlerine üzerlerine gidiyoruz. Bu adımlar caydırma, bu suçu işleyenlerin üzerine gitme noktasındaki kararlılığımızı gösterme adımlarıdır. Buna aynen devam edeceğiz. Gençlerimizi uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin ortak mücadele alanı olmalı. Terör ve uyuşturucu küresel mücadele gerektiren konulardır. Türk güvenlik güçleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Sokak satıcılarından uyuşturucu baronlarına kadar zehir tacirlerine Türkiye’yi dar ediyoruz, edeceğiz. Diğer taraftan yerli, milli ve insani değerlerle donatılmış bir değerler eğitimini önemsiyoruz. Bu konuda atılması gereken adımları da tereddüt etmeden atacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin heba olmaması için eğitime öncelik veriyoruz. Aile ve gençlik bankamızla da gençlerimizin yanında olacağız. Bu konudaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Ümit ediyorum ki yakın zamanda müjdeli haberleri de vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

