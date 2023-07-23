https://sputniknews.com.tr/20230723/rus-tenisci-andrey-rublev-isvec-acikta-sampiyon-oldu-1073884219.html

Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu

Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu

Tek erkeklerde dünya 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı İsveç Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T20:12+0300

2023-07-23T20:12+0300

2023-07-23T20:12+0300

spor

andrey rublev

isveç

atp

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

tenis

şampiyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0c/1044011586_0:235:1800:1248_1920x0_80_0_0_4347a4ab49b8db32263fe35de8812df7.jpg

Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Andrey Rublev karşılaştı.Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti.

https://sputniknews.com.tr/20230723/abdli-yuzucu-michael-phelpsin-15-yillik-dunya-rekoru-kirildi-1073882791.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrey rublev, isveç, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), tenis, şampiyon