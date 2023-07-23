https://sputniknews.com.tr/20230723/rus-tenisci-andrey-rublev-isvec-acikta-sampiyon-oldu-1073884219.html
Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu
Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu
Tek erkeklerde dünya 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı İsveç Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T20:12+0300
2023-07-23T20:12+0300
2023-07-23T20:12+0300
spor
andrey rublev
isveç
atp
profesyonel tenisçiler birliği (atp)
tenis
şampiyon
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Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Andrey Rublev karşılaştı.Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti.
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andrey rublev, isveç, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), tenis, şampiyon
andrey rublev, isveç, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), tenis, şampiyon
Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu
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Tek erkeklerde dünya 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı İsveç Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.
Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Andrey Rublev karşılaştı.
Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.
İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.
İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti.