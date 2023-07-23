https://sputniknews.com.tr/20230723/orta-kapidan-binen-yolcuya-kizip-herkesi-indirmek-istedi-1073870644.html
Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi
Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi
Fatih’te İETT otobüsünün orta kapısından binen bir kişiye sinirlenen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför, tüm yolcuları araçtan indirmeye çalışsa... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T14:18+0300
2023-07-23T14:18+0300
2023-07-23T14:23+0300
türkiye
iett
tartışma
fatih
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İstanbul Fatih’te iddialara göre, İETT otobüsünün şoförü, orta kapıdan binen bir yolcuya sinirlendi. Bunun üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.Otobüsü durduran şoför, tüm yolcuları aşağıya indirmek istedi. Şoförle tartışan bazı yolcular otobüsten inerken diğer yolcular araçtan inmedi. Şoför bir süre sonra aracı tekrar çalıştırarak yoluna devam etti.Yaşanan tartışma otobüste bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html
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Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi
14:18 23.07.2023 (güncellendi: 14:23 23.07.2023) Abone ol
Fatih’te İETT otobüsünün orta kapısından binen bir kişiye sinirlenen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför, tüm yolcuları araçtan indirmeye çalışsa da yolcular inmek istedi. Olayın yatışmasıyla şoför, aracı çalıştırarak yoluna devam etti.
İstanbul Fatih’te iddialara göre, İETT otobüsünün şoförü, orta kapıdan binen bir yolcuya sinirlendi. Bunun üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.
Otobüsü durduran şoför, tüm yolcuları aşağıya indirmek istedi. Şoförle tartışan bazı yolcular otobüsten inerken diğer yolcular araçtan inmedi. Şoför bir süre sonra aracı tekrar çalıştırarak yoluna devam etti.
Yaşanan tartışma otobüste bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.