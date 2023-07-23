https://sputniknews.com.tr/20230723/orta-kapidan-binen-yolcuya-kizip-herkesi-indirmek-istedi-1073870644.html

Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi

Orta kapıdan binen yolcuya kızıp herkesi indirmek istedi

Fatih’te İETT otobüsünün orta kapısından binen bir kişiye sinirlenen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför, tüm yolcuları araçtan indirmeye çalışsa... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T14:18+0300

2023-07-23T14:18+0300

2023-07-23T14:23+0300

türkiye

iett

tartışma

fatih

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İstanbul Fatih’te iddialara göre, İETT otobüsünün şoförü, orta kapıdan binen bir yolcuya sinirlendi. Bunun üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.Otobüsü durduran şoför, tüm yolcuları aşağıya indirmek istedi. Şoförle tartışan bazı yolcular otobüsten inerken diğer yolcular araçtan inmedi. Şoför bir süre sonra aracı tekrar çalıştırarak yoluna devam etti.Yaşanan tartışma otobüste bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html

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