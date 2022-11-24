https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html
İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı
İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir yolcu iddiaya göre, içerisinde tıbbi malzeme bulunan çekçekli kutu ile İETT otobüsüne alınmayınca yolu kapattı. Yaşanan o... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:43+0300
2022-11-24T09:43+0300
2022-11-24T09:43+0300
türkiye
istanbul
sultanbeyli
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
otobüs
yolcu
kavga
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Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu tıbbi malzeme taşıdığı çekçekli kutu ile Sultanbeyli-Üsküdar güzergahında sefer yapan İETT otobüsüne binmek istedi.Otobüs şoförünün, içinde ne olduğunu öğrenmek için kutunun içini görme isteği yolcu tarafından reddedildi. Bunun üzerine şoförün yolcuyu otobüse almamasıyla yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför ile tartışma yaşayan yolcu, kutu ile yolu kapatarak otobüsün önünü kesti.Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcunun kutu ile otobüse alınmadığı bunun üzerin İETT şoförü ile tartıştığı ve yolu kapattığı görülüyor.
türkiye
istanbul
sultanbeyli
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istanbul, sultanbeyli, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, yolcu, kavga
istanbul, sultanbeyli, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, yolcu, kavga
İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir yolcu iddiaya göre, içerisinde tıbbi malzeme bulunan çekçekli kutu ile İETT otobüsüne alınmayınca yolu kapattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu tıbbi malzeme taşıdığı çekçekli kutu ile Sultanbeyli-Üsküdar güzergahında sefer yapan İETT otobüsüne binmek istedi.
Otobüs şoförünün, içinde ne olduğunu öğrenmek için kutunun içini görme isteği yolcu tarafından reddedildi. Bunun üzerine şoförün yolcuyu otobüse almamasıyla yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför ile tartışma yaşayan yolcu, kutu ile yolu kapatarak otobüsün önünü kesti.
Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, yolcunun kutu ile otobüse alınmadığı bunun üzerin İETT şoförü ile tartıştığı ve yolu kapattığı görülüyor.