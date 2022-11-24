https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html

İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı

İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir yolcu iddiaya göre, içerisinde tıbbi malzeme bulunan çekçekli kutu ile İETT otobüsüne alınmayınca yolu kapattı. Yaşanan o... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T09:43+0300

2022-11-24T09:43+0300

2022-11-24T09:43+0300

türkiye

istanbul

sultanbeyli

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

otobüs

yolcu

kavga

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Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu tıbbi malzeme taşıdığı çekçekli kutu ile Sultanbeyli-Üsküdar güzergahında sefer yapan İETT otobüsüne binmek istedi.Otobüs şoförünün, içinde ne olduğunu öğrenmek için kutunun içini görme isteği yolcu tarafından reddedildi. Bunun üzerine şoförün yolcuyu otobüse almamasıyla yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför ile tartışma yaşayan yolcu, kutu ile yolu kapatarak otobüsün önünü kesti.Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcunun kutu ile otobüse alınmadığı bunun üzerin İETT şoförü ile tartıştığı ve yolu kapattığı görülüyor.

türkiye

istanbul

sultanbeyli

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istanbul, sultanbeyli, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, yolcu, kavga