https://sputniknews.com.tr/20230723/milasta-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073878963.html

Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:00+0300

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2023-07-23T18:00+0300

türkiye

muğla

milas

yangın

yangın söndürme

orman yangını

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Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/rodostaki-orman-yangini-devam-ediyor-1073867174.html

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muğla

milas

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muğla, milas, yangın, yangın söndürme, orman yangını