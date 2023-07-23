https://sputniknews.com.tr/20230723/milasta-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073878963.html
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:00+0300
2023-07-23T18:00+0300
2023-07-23T18:00+0300
türkiye
muğla
milas
yangın
yangın söndürme
orman yangını
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Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/rodostaki-orman-yangini-devam-ediyor-1073867174.html
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muğla, milas, yangın, yangın söndürme, orman yangını
muğla, milas, yangın, yangın söndürme, orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.