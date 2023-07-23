https://sputniknews.com.tr/20230723/katar-6-yil-sonra-baeye-buyukelci-atadi-1073885498.html
Katar, 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı
Katar, 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı
Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi atadı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T21:32+0300
2023-07-23T21:32+0300
2023-07-23T21:32+0300
dünya
ortadoğu
katar
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
büyükelçi
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102313/95/1023139512_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_502c20c759e010401fc0dc2805bb4444.jpg
Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi ataması gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin Dr. Sultan Salmeen Saeed Al Mansouri'yi BAE Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadığı duyuruldu. BAE ve Katar, aylar önce ise diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak yeniden açıldığını bildirmişti.Körfez kriziKörfez krizi, Katar resmi ajansı QNA'da 2017’de Al Thani’ye atfedilerek yayınlanan ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanması ile başlamış, Katar, siber saldırı sonucu söz konusu açıklamaların yayınlandığını ve Al Thani’nin bu tarz açıklamaları olmadığını açıklamıştı.Katar’ın açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmuş ve hava sahalarını Katar’a kapatmıştı. Söz konusu kriz 3.5 yılın ardından sona ermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/katar-emiri-al-sani-sevgili-kardesim-cumhurbaskani-erdogani-agirlamaktan-memnuniyet-duydum-1073682936.html
katar
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102313/95/1023139512_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_e7bf51419b0c765a0f8c454d79890628.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, katar, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), büyükelçi, atama
ortadoğu, katar, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), büyükelçi, atama
Katar, 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı
Abone ol
Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi atadı.
Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi ataması gerçekleştirdi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin Dr. Sultan Salmeen Saeed Al Mansouri'yi BAE Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadığı duyuruldu.
BAE ve Katar, aylar önce ise diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak yeniden açıldığını bildirmişti.
Körfez krizi
Körfez krizi, Katar resmi ajansı QNA'da 2017’de Al Thani’ye atfedilerek yayınlanan ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanması ile başlamış, Katar, siber saldırı sonucu söz konusu açıklamaların yayınlandığını ve Al Thani’nin bu tarz açıklamaları olmadığını açıklamıştı.
Katar’ın açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmuş ve hava sahalarını Katar’a kapatmıştı. Söz konusu kriz 3.5 yılın ardından sona ermişti.