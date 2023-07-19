https://sputniknews.com.tr/20230719/katar-emiri-al-sani-sevgili-kardesim-cumhurbaskani-erdogani-agirlamaktan-memnuniyet-duydum-1073682936.html

Katar Emiri Al Sani: Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Katar Emiri Al Sani: Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkent Doha'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T00:19+0300

2023-07-19T00:19+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

şeyh temim bin hamed al sani

katar

türkiye

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Katar Emiri Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.Emir Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.Şeyh Temim, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html

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recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, katar, türkiye