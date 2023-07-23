https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarastaki-orman-yangini-evlere-sicradi-1073879488.html

Kahramanmaraş’taki orman yangını evlere sıçradı

Kahramanmaraş’taki orman yangını evlere sıçradı

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunanlar kayıt altına aldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:06+0300

2023-07-23T18:06+0300

2023-07-23T18:06+0300

türkiye

kahramanmaraş

yangın

yangın söndürme

orman yangını

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alanlar büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişinin videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor.Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230723/milasta-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073878963.html

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kahramanmaraş, yangın, yangın söndürme, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri