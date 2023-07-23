https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarastaki-orman-yangini-evlere-sicradi-1073879488.html
Kahramanmaraş’taki orman yangını evlere sıçradı
Kahramanmaraş’taki orman yangını evlere sıçradı
Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunanlar kayıt altına aldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:06+0300
2023-07-23T18:06+0300
2023-07-23T18:06+0300
türkiye
kahramanmaraş
yangın
yangın söndürme
orman yangını
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alanlar büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişinin videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor.Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230723/milasta-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073878963.html
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kahramanmaraş, yangın, yangın söndürme, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri
kahramanmaraş, yangın, yangın söndürme, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri
Kahramanmaraş’taki orman yangını evlere sıçradı
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Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunanlar kayıt altına aldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alanlar büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişinin videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor.
Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.