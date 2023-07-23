https://sputniknews.com.tr/20230723/istanbulda-yabanci-uyruklunun-is-yerine-saldiran-kisi-yakalandi-1073884875.html
İstanbul'da yabancı uyruklunun iş yerine saldıran kişi yakalandı
İstanbul'da yabancı uyruklunun iş yerine saldıran kişi yakalandı
İstanbul Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T20:53+0300
2023-07-23T20:53+0300
2023-07-23T20:53+0300
türkiye
istanbul
sultangazi
yabancı
göçmen
iş yeri
tehdit
yakalama
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Alınan bilgiye göre, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana giden Y.K. "Ülkenize gideceksiniz" şeklinde sözler sarf etti.Zarar vermeye başladığı iş yerindekilere tehdit ve hakaret de ettiği tespit edilen şüpheli, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine olayla ilgili işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.Y.K'nin ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu kişinin dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği aktarıldı.Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olaya ilişkin şüpheli hakkında 'tehdit, hakaret ile mala zarar verme' iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/yabanci-uyruklu-kadin-motosikletliyle-diyalogu-sosyal-medyaya-yansiyan-gumruk-memuruna-sorusturma-1073255690.html
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istanbul, sultangazi, yabancı, göçmen, iş yeri, tehdit, yakalama
istanbul, sultangazi, yabancı, göçmen, iş yeri, tehdit, yakalama
İstanbul'da yabancı uyruklunun iş yerine saldıran kişi yakalandı
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İstanbul Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana giden Y.K. "Ülkenize gideceksiniz" şeklinde sözler sarf etti.
Zarar vermeye başladığı iş yerindekilere tehdit ve hakaret de ettiği tespit edilen şüpheli, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine olayla ilgili işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Y.K'nin ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu kişinin dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği aktarıldı.
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olaya ilişkin şüpheli hakkında 'tehdit, hakaret ile mala zarar verme' iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.