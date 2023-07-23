https://sputniknews.com.tr/20230723/istanbulda-yabanci-uyruklunun-is-yerine-saldiran-kisi-yakalandi-1073884875.html

İstanbul'da yabancı uyruklunun iş yerine saldıran kişi yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklunun iş yerine saldıran kişi yakalandı

İstanbul Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

sultangazi

yabancı

göçmen

iş yeri

tehdit

yakalama

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Alınan bilgiye göre, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana giden Y.K. "Ülkenize gideceksiniz" şeklinde sözler sarf etti.Zarar vermeye başladığı iş yerindekilere tehdit ve hakaret de ettiği tespit edilen şüpheli, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine olayla ilgili işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.Y.K'nin ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu kişinin dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği aktarıldı.Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olaya ilişkin şüpheli hakkında 'tehdit, hakaret ile mala zarar verme' iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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istanbul, sultangazi, yabancı, göçmen, iş yeri, tehdit, yakalama