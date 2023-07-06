https://sputniknews.com.tr/20230706/yabanci-uyruklu-kadin-motosikletliyle-diyalogu-sosyal-medyaya-yansiyan-gumruk-memuruna-sorusturma-1073255690.html
Yabancı uyruklu kadın motosikletliyle diyaloğu sosyal medyaya yansıyan gümrük memuruna soruşturma
Yabancı uyruklu kadın motosikletliyle diyaloğu sosyal medyaya yansıyan gümrük memuruna soruşturma
Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T19:51+0300
2023-07-06T19:51+0300
2023-07-06T19:51+0300
türkiye
ipsala
ipsala sınır kapısı
gümrük kapısı
turist
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kadın motosikletli, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı.Söz konusu personel pasif göreve çekildi.
türkiye
ipsala
ipsala sınır kapısı
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ipsala, ipsala sınır kapısı, gümrük kapısı, turist
ipsala, ipsala sınır kapısı, gümrük kapısı, turist
Yabancı uyruklu kadın motosikletliyle diyaloğu sosyal medyaya yansıyan gümrük memuruna soruşturma
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Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kadın motosikletli, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı.
Söz konusu personel pasif göreve çekildi.