https://sputniknews.com.tr/20230723/iranda-tasarruf-tedbirlerine-uymayan-95-devlet-kurumunun-elektrigi-kesildi-1073882615.html

İran'da tasarruf tedbirlerine uymayan 95 devlet kurumunun elektriği kesildi

İran'da tasarruf tedbirlerine uymayan 95 devlet kurumunun elektriği kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da tasarruf tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 95 devlet kurumunun elektriğinin kesildiği bildirildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T19:27+0300

2023-07-23T19:27+0300

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kasım Şehabi, konuyla ilgili bilgi verdi.Şehabi, "Bakanlar Kurulu kararına göre, bankalar, devlet daireleri ve silahlı kuvvetler gibi kurumların, mesai saatlerinde elektrik tüketimini 2021'e kıyasla bu yıl yüzde 30 düşürmeleri gerekiyor" dedi.Bu kurala uymayan kurumların mercek altına alındığını dile getiren Şehabi, "Tahran'da elektrik tasarruf tedbirlerine uymayan 95 devlet kurumunun elektriği kesilmiştir" ifadesini kullandı.Son 11 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı İran'da geçen yıla oranla günde 6 bin megavat daha fazla elektrik tüketildiği belirtiliyor.Elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğu İran'da geçen yıl yaz aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintileri, sanayicilerin ve halkın tepkisine yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/iran-10-yil-sonra-afrikaya-adim-atti-kral-gibi-karsilanan-reisi-bavulunu-anlasmalarla-doldurdu-1073518976.html

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