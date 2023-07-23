https://sputniknews.com.tr/20230723/icisleri-bakani-yerlikaya-8-gocmen-kacakcisi-organizatoru-yakalandi-1073885017.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

mit

içişleri bakanlığı

göçmen

kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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ali yerlikaya, mit, içişleri bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, operasyon