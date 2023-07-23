https://sputniknews.com.tr/20230723/icisleri-bakani-yerlikaya-8-gocmen-kacakcisi-organizatoru-yakalandi-1073885017.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Bakan Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T20:56+0300
2023-07-23T20:56+0300
2023-07-23T20:56+0300
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ali yerlikaya
mit
içişleri bakanlığı
göçmen
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
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ali yerlikaya, mit, içişleri bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, operasyon
ali yerlikaya, mit, içişleri bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
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Bakan Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.
Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.