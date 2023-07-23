https://sputniknews.com.tr/20230723/huda-par-adana-il-baskanligindaki-saldirinin-zanlisi-tutuklandi-1073873745.html
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının zanlısı tutuklandı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının zanlısı tutuklandı
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T15:27+0300
2023-07-23T15:27+0300
2023-07-23T15:27+0300
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adana
seyhan
hüda-par
saldırı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yaralı Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/huda-par-adana-il-baskanligina-saldiri-1-olu-1-yarali-1073848670.html
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adana, seyhan, hüda-par, saldırı
adana, seyhan, hüda-par, saldırı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının zanlısı tutuklandı
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HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.