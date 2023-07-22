https://sputniknews.com.tr/20230722/huda-par-adana-il-baskanligina-saldiri-1-olu-1-yarali-1073848670.html
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: İl Sekreteri hayatını kaybetti, İl Başkanı yaralandı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: İl Sekreteri hayatını kaybetti, İl Başkanı yaralandı
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T19:37+0300
2023-07-22T19:37+0300
2023-07-22T19:54+0300
türkiye
hüda-par
saldırı
ölü
adana
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Adana Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki İl Başkanı Demir ve İl Sekreteri Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HÜDA PAR'dan açıklamaOlayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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hüda-par, saldırı, ölü, adana
hüda-par, saldırı, ölü, adana
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: İl Sekreteri hayatını kaybetti, İl Başkanı yaralandı
19:37 22.07.2023 (güncellendi: 19:54 22.07.2023) Abone ol
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.
Adana Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki İl Başkanı Demir ve İl Sekreteri Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.
Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.
Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.
Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
HÜDA PAR'dan açıklama
Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."