https://sputniknews.com.tr/20230722/huda-par-adana-il-baskanligina-saldiri-1-olu-1-yarali-1073848670.html

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: İl Sekreteri hayatını kaybetti, İl Başkanı yaralandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı: İl Sekreteri hayatını kaybetti, İl Başkanı yaralandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T19:37+0300

2023-07-22T19:37+0300

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türkiye

hüda-par

saldırı

ölü

adana

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Adana Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki İl Başkanı Demir ve İl Sekreteri Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HÜDA PAR'dan açıklamaOlayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

adana

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hüda-par, saldırı, ölü, adana