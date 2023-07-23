https://sputniknews.com.tr/20230723/hollanda-guzellik-yarismasinin-bir-transi-taclandirmasi-sonrasi-italyadan-dogustan-kadin-sarti-1073869724.html

Hollanda güzellik yarışmasının bir transı taçlandırması sonrası İtalya'dan 'doğuştan kadın' şartı

Hollanda güzellik yarışmasının bir transı taçlandırması sonrası İtalya'dan 'doğuştan kadın' şartı

Trans kadın Rikkie Valerie Kolle'nin 2023 Hollanda Güzeli seçilmesinden yaklaşık 2 hafta sonra, İtalya Güzeli yarışmasının organizatörü, trans adaylara geçit... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T14:36+0300

2023-07-23T14:36+0300

2023-07-23T14:36+0300

dünya

güzellik yarışması

italya

hollanda

trans

trans kadın

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İtalya güzellik yarışmasının hamisi Patrizia Mirigliani, yarışmacıların doğuştan kadın olması gerektiğini söyleyerek, transseksüel adayların yarışmasına izin verilmesi olasılığını dışladı.İtalya Güzeli yarışmasının kurucusu Enzo Mirigliani'nin kızı, Hollanda'nın benzer güzellik yarışmasının ilk kez bir trans kadını taçlandırması sonrası hatırlatma gereği hissettiği kuralın, geleneksel olmayan katılımcıları dahil ederek medyanın ilgisini çekmeyi amaçlayan diğer güzellik etkinlikleriyle çeliştiğini belirtti."Son zamanlarda güzellik yarışmaları biraz saçma olduğunu düşündüğüm stratejiler kullanarak haber olmaya çalışıyor" eleştirisini getiren Patrizia Mirigliani, şunları söyledi:Hollanda, Avrupa'nın en liberal ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak UCLA Hukuk Fakültesi Williams Enstitüsü'nün 2016 yılında 23 ülkede yaptığı anket, İtalyanların, genel olarak transseksüel haklarına diğer Batılı ulusların çoğuyla aynı desteği verdiğini gösterdi. İtalya, 'trans bireylere karşı ayrımcılığı yasaklayan politikaları destekleyen' 21 ülke arasında yer aldı. İtalya, transseksüel sorunlarına genel desteği belirleyen ölçekte 100 üzerinden 57 puan aldı. İspanya 74 puanla en yüksek puanı aldı. Rusya 41 puanla son sırada geldi.Bu ay Hollanda Güzeli seçilen 22 yaşındaki trans model Rikkie Valerie Kolle, yarışmayı transseksüel hakları için kampanya yapmak ve beden-cinsiyet uyumu sağlayan sağlık hizmetleri seçeneklerine erişimin kolaylaşmasını sağlamak için platform olarak kullandı.Kolle aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek Kainat Güzeli yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek. İspanyol Angela Ponce, 2018'de etkinliğin ilk trans yarışmacısı olmuştu.Spordaki trans yarışmacılara bazı kesimlerin verdiği tepkiler Kolle'ye de yöneldi. Newsweek'e "Bizi canavar olarak görüyorlar ve günlük DM'lerim ölmemi isteyen insanlarla dolu" diyen trans güzel ekledi:

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güzellik yarışması, italya, hollanda, trans, trans kadın