https://sputniknews.com.tr/20230723/hollanda-guzellik-yarismasinin-bir-transi-taclandirmasi-sonrasi-italyadan-dogustan-kadin-sarti-1073869724.html
Hollanda güzellik yarışmasının bir transı taçlandırması sonrası İtalya'dan 'doğuştan kadın' şartı
Hollanda güzellik yarışmasının bir transı taçlandırması sonrası İtalya'dan 'doğuştan kadın' şartı
Trans kadın Rikkie Valerie Kolle'nin 2023 Hollanda Güzeli seçilmesinden yaklaşık 2 hafta sonra, İtalya Güzeli yarışmasının organizatörü, trans adaylara geçit... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T14:36+0300
2023-07-23T14:36+0300
2023-07-23T14:36+0300
dünya
güzellik yarışması
italya
hollanda
trans
trans kadın
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İtalya güzellik yarışmasının hamisi Patrizia Mirigliani, yarışmacıların doğuştan kadın olması gerektiğini söyleyerek, transseksüel adayların yarışmasına izin verilmesi olasılığını dışladı.İtalya Güzeli yarışmasının kurucusu Enzo Mirigliani'nin kızı, Hollanda'nın benzer güzellik yarışmasının ilk kez bir trans kadını taçlandırması sonrası hatırlatma gereği hissettiği kuralın, geleneksel olmayan katılımcıları dahil ederek medyanın ilgisini çekmeyi amaçlayan diğer güzellik etkinlikleriyle çeliştiğini belirtti."Son zamanlarda güzellik yarışmaları biraz saçma olduğunu düşündüğüm stratejiler kullanarak haber olmaya çalışıyor" eleştirisini getiren Patrizia Mirigliani, şunları söyledi:Hollanda, Avrupa'nın en liberal ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak UCLA Hukuk Fakültesi Williams Enstitüsü'nün 2016 yılında 23 ülkede yaptığı anket, İtalyanların, genel olarak transseksüel haklarına diğer Batılı ulusların çoğuyla aynı desteği verdiğini gösterdi. İtalya, 'trans bireylere karşı ayrımcılığı yasaklayan politikaları destekleyen' 21 ülke arasında yer aldı. İtalya, transseksüel sorunlarına genel desteği belirleyen ölçekte 100 üzerinden 57 puan aldı. İspanya 74 puanla en yüksek puanı aldı. Rusya 41 puanla son sırada geldi.Bu ay Hollanda Güzeli seçilen 22 yaşındaki trans model Rikkie Valerie Kolle, yarışmayı transseksüel hakları için kampanya yapmak ve beden-cinsiyet uyumu sağlayan sağlık hizmetleri seçeneklerine erişimin kolaylaşmasını sağlamak için platform olarak kullandı.Kolle aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek Kainat Güzeli yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek. İspanyol Angela Ponce, 2018'de etkinliğin ilk trans yarışmacısı olmuştu.Spordaki trans yarışmacılara bazı kesimlerin verdiği tepkiler Kolle'ye de yöneldi. Newsweek'e "Bizi canavar olarak görüyorlar ve günlük DM'lerim ölmemi isteyen insanlarla dolu" diyen trans güzel ekledi:
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güzellik yarışması, italya, hollanda, trans, trans kadın
güzellik yarışması, italya, hollanda, trans, trans kadın
Hollanda güzellik yarışmasının bir transı taçlandırması sonrası İtalya'dan 'doğuştan kadın' şartı
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Trans kadın Rikkie Valerie Kolle'nin 2023 Hollanda Güzeli seçilmesinden yaklaşık 2 hafta sonra, İtalya Güzeli yarışmasının organizatörü, trans adaylara geçit vermedi.
İtalya güzellik yarışmasının hamisi Patrizia Mirigliani, yarışmacıların doğuştan kadın olması gerektiğini söyleyerek, transseksüel adayların yarışmasına izin verilmesi olasılığını dışladı.
İtalya Güzeli yarışmasının kurucusu Enzo Mirigliani'nin kızı, Hollanda'nın benzer güzellik yarışmasının ilk kez bir trans kadını taçlandırması sonrası hatırlatma gereği hissettiği kuralın, geleneksel olmayan katılımcıları dahil ederek medyanın ilgisini çekmeyi amaçlayan diğer güzellik etkinlikleriyle çeliştiğini belirtti.
"Son zamanlarda güzellik yarışmaları biraz saçma olduğunu düşündüğüm stratejiler kullanarak haber olmaya çalışıyor" eleştirisini getiren Patrizia Mirigliani, şunları söyledi:
"Kurulduğu günden bu yana, benim yarışmam, tüzüğünde kişinin doğumdan itibaren kadın olması gerektiğine ilişkin açıklamayı öngörmüştür."
"Onlarca yıllık kurallarımız güzelliğin değişebileceği ve erkeklerin kadın olabileceğini hesaba katmış bulunmaktadır."
Hollanda, Avrupa'nın en liberal ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak UCLA Hukuk Fakültesi Williams Enstitüsü'nün 2016 yılında 23 ülkede yaptığı anket, İtalyanların, genel olarak transseksüel haklarına diğer Batılı ulusların çoğuyla aynı desteği verdiğini gösterdi. İtalya, 'trans bireylere karşı ayrımcılığı yasaklayan politikaları destekleyen' 21 ülke arasında yer aldı. İtalya, transseksüel sorunlarına genel desteği belirleyen ölçekte 100 üzerinden 57 puan aldı. İspanya 74 puanla en yüksek puanı aldı. Rusya 41 puanla son sırada geldi.
Bu ay Hollanda Güzeli seçilen 22 yaşındaki trans model Rikkie Valerie Kolle, yarışmayı transseksüel hakları için kampanya yapmak ve beden-cinsiyet uyumu sağlayan sağlık hizmetleri seçeneklerine erişimin kolaylaşmasını sağlamak için platform olarak kullandı.
Kolle aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek Kainat Güzeli yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek. İspanyol Angela Ponce, 2018'de etkinliğin ilk trans yarışmacısı olmuştu.
Spordaki trans yarışmacılara bazı kesimlerin verdiği tepkiler Kolle'ye de yöneldi. Newsweek'e "Bizi canavar olarak görüyorlar ve günlük DM'lerim ölmemi isteyen insanlarla dolu" diyen trans güzel ekledi:
"Ölmemi dilemek ve intihar etmemi söylemek, bunları yazmak korkunç, ama aynı zamanda beni sadece yükseltiyor, çünkü hayal edebileceğimden daha büyük bir platforma sahibim."