https://sputniknews.com.tr/20230723/hindistan-basmati-olmayan-beyaz-pirinc-ihracatini-yasakladi-1073869829.html

Hindistan basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı

Hindistan basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı

Hindistan, yurt içi fiyat artışını önlemek amacıyla basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T14:07+0300

2023-07-23T14:07+0300

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ekonomi

hindistan

pirinç

ihracat

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Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtildi."Yurt içi pirinç fiyatları artış trendinde. Perakende fiyatları son bir yılda yüzde 11.5 yükseldi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şiddetli yağışın ülkedeki mahsule zarar verdiği vurgulandı.Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.Uzmanlar ise bu kararın küresel gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.Basmati olmayan pirinç, genellikle Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.ABD'deki Hintliler marketlere akın ettiKararın duyulmasının ardından ABD'deki Hindistan vatandaşları pirinç almak için marketlere akın etmeye başladı. Bunu fırsat bilen bazı market sahipleri de pirincin fiyatına zam yaptı.

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