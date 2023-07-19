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Dünyanın en büyük kakao üreticisi, ihracatı durdurdu
Dünyanın en büyük kakao üreticisi, ihracatı durdurdu
Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahili, devam eden aşırı yağış nedeniyle kakao ihracatını durdurdu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T09:57+0300
2023-07-19T09:57+0300
ekonomi
fildişi sahili
kakao
ihracat
aşırı yağışlar
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Fildişi Sahili'nde aşırı yağışın kakao ağaçlarına zarar vermesi nedeniyle 2023-2024 dönemi ihracat sözleşmelerinin durdurulduğu belirtildi.Bu sezon 2.2 milyon ton olarak tahmin edilen kakao çekirdeği üretiminde de yağışların verdiği zarar yüzünden ciddi düşüş beklendiği kaydedildi.Güneybatı ve güneydoğudaki kakao tarlalarının sular altında kaldığı belirtilirken sağanak nedeniyle ekimde alınacak ilk hasatta ciddi azalma bekleniyor.Geçen yıl 2.4 milyon ton kakao çekirdeği ile dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tek başına dünyadaki kakao talebinin yüzde 44'ünü karşılıyor.Fildişi Sahili'nde 1 Nisan-10 Temmuz arasında etkili olan aşırı yağışlarda 30 kişi yaşamını yitirmişti.Fildişi Sahili, kakao çekirdeği üretiminde dünya lideri olsa da çekirdeğin toz, krema, çikolata ve diğer ürünlere dönüştürülmesi Avrupa'da yapılıyor.Dünya kakao ve çikolata pazarı yıllık 100 milyar dolara ulaşırken Afrika'daki kakao üreticileri bu rakamın ancak yüzde 6'sını alabiliyor.
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fildişi sahili, kakao, ihracat, aşırı yağışlar
fildişi sahili, kakao, ihracat, aşırı yağışlar

Dünyanın en büyük kakao üreticisi, ihracatı durdurdu

09:57 19.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOKakao
Kakao - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahili, devam eden aşırı yağış nedeniyle kakao ihracatını durdurdu.
Fildişi Sahili'nde aşırı yağışın kakao ağaçlarına zarar vermesi nedeniyle 2023-2024 dönemi ihracat sözleşmelerinin durdurulduğu belirtildi.
Bu sezon 2.2 milyon ton olarak tahmin edilen kakao çekirdeği üretiminde de yağışların verdiği zarar yüzünden ciddi düşüş beklendiği kaydedildi.
Güneybatı ve güneydoğudaki kakao tarlalarının sular altında kaldığı belirtilirken sağanak nedeniyle ekimde alınacak ilk hasatta ciddi azalma bekleniyor.
Geçen yıl 2.4 milyon ton kakao çekirdeği ile dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tek başına dünyadaki kakao talebinin yüzde 44'ünü karşılıyor.
Fildişi Sahili'nde 1 Nisan-10 Temmuz arasında etkili olan aşırı yağışlarda 30 kişi yaşamını yitirmişti.
Fildişi Sahili, kakao çekirdeği üretiminde dünya lideri olsa da çekirdeğin toz, krema, çikolata ve diğer ürünlere dönüştürülmesi Avrupa'da yapılıyor.
Dünya kakao ve çikolata pazarı yıllık 100 milyar dolara ulaşırken Afrika'daki kakao üreticileri bu rakamın ancak yüzde 6'sını alabiliyor.
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