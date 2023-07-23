https://sputniknews.com.tr/20230723/guney-korede-son-4-gunde-2-binin-uzerinde-supheli-paket-ihbar-edildi-1073880122.html
Güney Kore'de son 4 günde 2 binin üzerinde şüpheli paket ihbar edildi
Güney Kore'de son 4 günde 2 binin üzerinde şüpheli paket ihbar edildi
Güney Kore'de, son 4 gündür içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarı yapıldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:15+0300
2023-07-23T18:15+0300
2023-07-23T18:15+0300
dünya
asya & pasifik
güney kore
polis
şüpheli
şüpheli paket
ihbar
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, perşembe gününden beri vatandaşlardan 2 bin 58 şüpheli paket ihbarı alındığını açıkladı.Açıklamada, söz konusu ihbarlar arasından 645 paketin polis incelemesine alındığı ve diğerlerinin yanlış ihbar olduğu bildirildi.Polis, zehirli madde içerdiği endişesiyle incelemeye aldığı paketlerin, şu ana kadar endişelerin aksine boş çıktığını veya içerisinde ucuz ürünler bulunduğunu belirtti.Dolandırıcılıktan şüpheleniliyorGüney Kore Polisi, bazı e-ticaret firmalarının yasa dışı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerini satın aldıkları ve adreslerine sipariş edilmemiş ürünler göndererek satışlarını arttırmaya ve olumlu yorumlar almaya çalıştıkları, bir tür dolandırıcılık olayından şüpheleniyor.Yetkililer, şüpheli uluslararası paketlerin Tayvan menşeili olduğunu tespit ettiklerini ve Çinli mevkidaşlarıyla sorunun çözümüne yönelik birlikte hareket ettiklerini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/guney-korede-nufusa-kaydi-yapilmayan-bebeklerde-olum-sayisi-249a-yukseldi-1073649685.html
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asya & pasifik, güney kore, polis, şüpheli, şüpheli paket, ihbar
asya & pasifik, güney kore, polis, şüpheli, şüpheli paket, ihbar
Güney Kore'de son 4 günde 2 binin üzerinde şüpheli paket ihbar edildi
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Güney Kore'de, son 4 gündür içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarı yapıldı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, perşembe gününden beri vatandaşlardan 2 bin 58 şüpheli paket ihbarı alındığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu ihbarlar arasından 645 paketin polis incelemesine alındığı ve diğerlerinin yanlış ihbar olduğu bildirildi.
Polis, zehirli madde içerdiği endişesiyle incelemeye aldığı paketlerin, şu ana kadar endişelerin aksine boş çıktığını veya içerisinde ucuz ürünler bulunduğunu belirtti.
Dolandırıcılıktan şüpheleniliyor
Güney Kore Polisi, bazı e-ticaret firmalarının yasa dışı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerini satın aldıkları ve adreslerine sipariş edilmemiş ürünler göndererek satışlarını arttırmaya ve olumlu yorumlar almaya çalıştıkları, bir tür dolandırıcılık olayından şüpheleniyor.
Yetkililer, şüpheli uluslararası paketlerin Tayvan menşeili olduğunu tespit ettiklerini ve Çinli mevkidaşlarıyla sorunun çözümüne yönelik birlikte hareket ettiklerini bildirdi.