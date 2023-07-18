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https://sputniknews.com.tr/20230718/guney-korede-nufusa-kaydi-yapilmayan-bebeklerde-olum-sayisi-249a-yukseldi-1073649685.html
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 249'a yükseldi
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 249'a yükseldi
Güney Kore'de doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, öldüğü tespit edilen bebek sayısı 249'a çıktı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:37+0300
2023-07-18T11:37+0300
dünya
güney kore
bebek
bebek ölümü
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen 2 bini aşkın bebeğin yaklaşık yüzde 12'sinin öldüğü bildirildi.Bakanlık, soruşturma kapsamında öldüğü tespit edilen bebek sayısının 249'a yükseldiği belirtildi.Polis, 7 vakayı cinayet şüphesiyle savcılığa sevk etti.Nüfusa kaydedilmeyen bebeklerden 1025'inin yaşadığı doğrulanırken, 814'ü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.Bakanlık, ülkede 2015 ila 2022'de doğup hastane kaydı olan ancak nüfus kayıtlarına geçirilmeyen 2 bin 123 bebeğin bulunduğunu belirtti.2015'ten sonra doğan 2 bini aşkın bebek resmi kayıtlara geçmediResmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulunun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.Güney Kore yasalarına göre sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.
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güney kore, bebek, bebek ölümü
güney kore, bebek, bebek ölümü

Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 249'a yükseldi

11:37 18.07.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETYeni doğan bebek eli
Yeni doğan bebek eli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Güney Kore'de doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, öldüğü tespit edilen bebek sayısı 249'a çıktı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen 2 bini aşkın bebeğin yaklaşık yüzde 12'sinin öldüğü bildirildi.
Bakanlık, soruşturma kapsamında öldüğü tespit edilen bebek sayısının 249'a yükseldiği belirtildi.
Polis, 7 vakayı cinayet şüphesiyle savcılığa sevk etti.
Nüfusa kaydedilmeyen bebeklerden 1025'inin yaşadığı doğrulanırken, 814'ü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Bakanlık, ülkede 2015 ila 2022'de doğup hastane kaydı olan ancak nüfus kayıtlarına geçirilmeyen 2 bin 123 bebeğin bulunduğunu belirtti.

2015'ten sonra doğan 2 bini aşkın bebek resmi kayıtlara geçmedi

Resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.
Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulunun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.
Güney Kore yasalarına göre sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.
Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.
Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.
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