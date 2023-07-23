https://sputniknews.com.tr/20230723/galatasaray-wilfried-zaha-ile-gorusmelerin-basladigini-acikladi-1073877379.html

Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelerin başladığını açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T17:23+0300

2023-07-23T17:23+0300

2023-07-23T17:23+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

süper lig

spor toto süper lig

transfer

wilfried zaha

zaha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073877508_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e507d6d212f2099148bfb25b739f2029.jpg

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Fildişili oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ZAHAHAHA" denilerek futbolcuya talip diğer takımlara göndermede bulunuldu. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230723/daniel-amartey-besiktasa-gelmeden-once-gorustugu-futbolculari-acikladi-1073857930.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, süper lig, spor toto süper lig, transfer, wilfried zaha, zaha