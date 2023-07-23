https://sputniknews.com.tr/20230723/galatasaray-wilfried-zaha-ile-gorusmelerin-basladigini-acikladi-1073877379.html
Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T17:23+0300
2023-07-23T17:23+0300
2023-07-23T17:23+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
süper lig
spor toto süper lig
transfer
wilfried zaha
zaha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073877508_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e507d6d212f2099148bfb25b739f2029.jpg
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Fildişili oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ZAHAHAHA" denilerek futbolcuya talip diğer takımlara göndermede bulunuldu. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230723/daniel-amartey-besiktasa-gelmeden-once-gorustugu-futbolculari-acikladi-1073857930.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073877508_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_9457c835ffb9dfb41f952f7f851ee342.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, galatasaray sk, süper lig, spor toto süper lig, transfer, wilfried zaha, zaha
galatasaray, galatasaray sk, süper lig, spor toto süper lig, transfer, wilfried zaha, zaha
Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Abone ol
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fildişili oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ZAHAHAHA" denilerek futbolcuya talip diğer takımlara göndermede bulunuldu.
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.