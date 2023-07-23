https://sputniknews.com.tr/20230723/daniel-amartey-besiktasa-gelmeden-once-gorustugu-futbolculari-acikladi-1073857930.html

Daniel Amartey, Beşiktaş'a gelmeden önce görüştüğü futbolcuları açıkladı

Daniel Amartey, Beşiktaş'a gelmeden önce görüştüğü futbolcuları açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, transfer sürecini değerlendirdi. Amartey, "Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T04:25+0300

2023-07-23T04:25+0300

2023-07-23T04:30+0300

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Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal ile tekrar aynı takımda oynamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.'Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler'Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Amartey, siyah-beyazlı takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Beşiktaş Stadyumu, çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum. Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım'Kendisini stoper olarak daha iyi hissettiğini belirten Ganalı oyuncu, "Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım" ifadelerini kullandı.İngiltere'nin Leicester City takımında beraber oynadığı Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığı bulunduğunu aktaran Amartey, "Onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Tekrar buluştuğumuz için mutluyum" diye konuştu.Taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten büyük keyif alacağını düşünüyorum" dedi.Daniel Amartey, "Gana'da çocukken sana yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiğin haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu?" sorusunu ise "Evet bu haber doğrudur. 12 yaşımdayken Gana’da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken bana çok yardımcı oldu, yapabileceği her şeyi yaptı. O yüzden ona bir araba hediye ettim" diye yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20230722/jean-onana-ve-daniel-amartey-besiktasta-1073830394.html

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