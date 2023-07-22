https://sputniknews.com.tr/20230722/jean-onana-ve-daniel-amartey-besiktasta-1073830394.html

Jean Onana ve Daniel Amartey Beşiktaş'ta

Jean Onana ve Daniel Amartey Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'yı kadrosuna kattı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

transfer

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.Beşiktaş, Jean Onana ile sözleşme imzaladıBeşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi.23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

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beşiktaş, transfer