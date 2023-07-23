https://sputniknews.com.tr/20230723/galatasaray-cedric-bakambunun-maliyetini-acikladi-1073883502.html
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:58+0300
2023-07-23T19:58+0300
2023-07-23T19:59+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
cedric bakambu
transfer
süper lig
spor toto süper lig
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Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıllığına kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230723/galatasaray-wilfried-zaha-ile-gorusmelerin-basladigini-acikladi-1073877379.html
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galatasaray, galatasaray sk, cedric bakambu , transfer, süper lig, spor toto süper lig
galatasaray, galatasaray sk, cedric bakambu , transfer, süper lig, spor toto süper lig
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
19:58 23.07.2023 (güncellendi: 19:59 23.07.2023) Abone ol
Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıllığına kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.5 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir."