https://sputniknews.com.tr/20230723/elon-musk-twitterin-logosunu-degistiriyor-yavas-yavas-tum-kuslara-veda-ediyoruz-1073880975.html

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor: 'Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz'

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor: 'Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz'

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştireceğini duyurdu. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:47+0300

2023-07-23T18:47+0300

2023-07-23T18:47+0300

yaşam

elon musk

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logo

değişiklik

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ABD'li multimilyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz" ifadesini kullandı.Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi" sözlerini sarf etti.SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230719/elon-musk-ukraynaya-yapilan-yardimlar-icin-seffaflik-istedi-1073720326.html

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