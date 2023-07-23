https://sputniknews.com.tr/20230723/elon-musk-twitterin-logosunu-degistiriyor-yavas-yavas-tum-kuslara-veda-ediyoruz-1073880975.html
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor: 'Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz'
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor: 'Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz'
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştireceğini duyurdu. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:47+0300
2023-07-23T18:47+0300
2023-07-23T18:47+0300
yaşam
elon musk
twitter
logo
değişiklik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068092904_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_7482a325e4ea4beb53482e33abefb970.jpg
ABD'li multimilyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz" ifadesini kullandı.Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi" sözlerini sarf etti.SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/elon-musk-ukraynaya-yapilan-yardimlar-icin-seffaflik-istedi-1073720326.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068092904_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_930266e0722f57fce4f607e77bb7b4d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , logo, değişiklik
elon musk, twitter , logo, değişiklik
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor: 'Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz'
Abone ol
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştireceğini duyurdu.
ABD'li multimilyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz" ifadesini kullandı.
Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi" sözlerini sarf etti.
SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.
Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.