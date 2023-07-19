https://sputniknews.com.tr/20230719/elon-musk-ukraynaya-yapilan-yardimlar-icin-seffaflik-istedi-1073720326.html
Elon Musk, Ukrayna'ya yapılan yardımlar için 'şeffaflık' istedi
Elon Musk, Ukrayna'ya yapılan yardımlar için 'şeffaflık' istedi
Elon Musk, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonların nasıl harcandığına dair verilerin halka açık olması gerektiğini söyledi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T16:25+0300
2023-07-19T16:25+0300
2023-07-19T16:25+0300
dünya
elon musk
ukrayna
abd
harcama
askeri harcama
yardım paketi
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Twitter'da Biden yönetiminin Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık askeri yardım daha açıklayacağına dair Reuters haberini yanıtlayan bulunan Musk, "Halkın paranın nasıl harcandığına dair bir fikri olması güzel olurdu" dedi. ABD yönetimi, en son askeri yardım paketini önümüzdeki günlerde açıklayacağını ve bunun içinde hava savunma sistemleri, karşı drone sistemleri, saldırı drone'ları ve mühimmatın da yer alacağını söyledi.Öte yandan, ABD medyasına göre, giderek daha fazla ABD vatandaşı Ukrayna'ya verilen destekten şikayetçi hale geliyor. Artan sayıda vergi mükellefi, hükümetlerinin okyanus ötesindeki bir ülke için milyarlarca dolar harcama kararını onaylamazken, Ukrayna'nın fonları nasıl harcadığı ise belirsizliğini koruyor. Kamuoyunun Rusya'nın özel askeri operasyonuna yönelik ilgisinin düşüş eğilimine girmesi de, ABD'li politikacıların Ukrayna için yapılan büyük düzeyde harcamaları meşrulaştırmasını zorlaştırıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, ukrayna, abd, harcama, askeri harcama, yardım paketi
elon musk, ukrayna, abd, harcama, askeri harcama, yardım paketi
Elon Musk, Ukrayna'ya yapılan yardımlar için 'şeffaflık' istedi
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Elon Musk, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonların nasıl harcandığına dair verilerin halka açık olması gerektiğini söyledi.
Twitter'da Biden yönetiminin Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık askeri yardım daha açıklayacağına dair Reuters haberini yanıtlayan bulunan Musk, "Halkın paranın nasıl harcandığına dair bir fikri olması güzel olurdu" dedi.
ABD yönetimi, en son askeri yardım paketini önümüzdeki günlerde açıklayacağını ve bunun içinde hava savunma sistemleri, karşı drone sistemleri, saldırı drone'ları ve mühimmatın da yer alacağını söyledi.
Öte yandan, ABD medyasına göre, giderek daha fazla ABD vatandaşı Ukrayna'ya verilen destekten şikayetçi hale geliyor. Artan sayıda vergi mükellefi, hükümetlerinin okyanus ötesindeki bir ülke için milyarlarca dolar harcama kararını onaylamazken, Ukrayna'nın fonları nasıl harcadığı ise belirsizliğini koruyor.
Kamuoyunun Rusya'nın özel askeri operasyonuna yönelik ilgisinin düşüş eğilimine girmesi de, ABD'li politikacıların Ukrayna için yapılan büyük düzeyde harcamaları meşrulaştırmasını zorlaştırıyor.