https://sputniknews.com.tr/20230719/elon-musk-ukraynaya-yapilan-yardimlar-icin-seffaflik-istedi-1073720326.html

Elon Musk, Ukrayna'ya yapılan yardımlar için 'şeffaflık' istedi

Elon Musk, Ukrayna'ya yapılan yardımlar için 'şeffaflık' istedi

Elon Musk, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonların nasıl harcandığına dair verilerin halka açık olması gerektiğini söyledi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T16:25+0300

2023-07-19T16:25+0300

2023-07-19T16:25+0300

dünya

elon musk

ukrayna

abd

harcama

askeri harcama

yardım paketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0f5463cb1e8302deae6eadbb3c87e721.jpg

Twitter'da Biden yönetiminin Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık askeri yardım daha açıklayacağına dair Reuters haberini yanıtlayan bulunan Musk, "Halkın paranın nasıl harcandığına dair bir fikri olması güzel olurdu" dedi. ABD yönetimi, en son askeri yardım paketini önümüzdeki günlerde açıklayacağını ve bunun içinde hava savunma sistemleri, karşı drone sistemleri, saldırı drone'ları ve mühimmatın da yer alacağını söyledi.Öte yandan, ABD medyasına göre, giderek daha fazla ABD vatandaşı Ukrayna'ya verilen destekten şikayetçi hale geliyor. Artan sayıda vergi mükellefi, hükümetlerinin okyanus ötesindeki bir ülke için milyarlarca dolar harcama kararını onaylamazken, Ukrayna'nın fonları nasıl harcadığı ise belirsizliğini koruyor. Kamuoyunun Rusya'nın özel askeri operasyonuna yönelik ilgisinin düşüş eğilimine girmesi de, ABD'li politikacıların Ukrayna için yapılan büyük düzeyde harcamaları meşrulaştırmasını zorlaştırıyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, ukrayna, abd, harcama, askeri harcama, yardım paketi