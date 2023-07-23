https://sputniknews.com.tr/20230723/bilecikte-insan-yuzlu-orumcek-goruldu-1073875412.html
Bilecik'te 'insan yüzlü örümcek' görüldü
Bilecik'te 'insan yüzlü örümcek' görüldü
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde bulunan ‘insan yüzlü örümceği’ yakalayarak koruma altına aldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T16:20+0300
2023-07-23T16:20+0300
2023-07-23T16:24+0300
yaşam
örümcek
insan
bilecik
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir kişi evinde gördüğü örümceği daha önce basında gördüğü ‘insan yüzlü örümceğe’ benzetti. Bir süre şaşkınlık yaşayan ve bu ilginç örümceğin zehirli olabileceğini düşünen vatandaş, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.Eve gelen itfaiye ekibi örümceği özenle bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde kavanoz içerisine yerleştirdi. Kavanoz ile birlikte itfaiye müdürlüğüne dönen itfaiyeciler, ‘insan yüzlü örümceği’ koruma altına aldılar.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-insan-yuzlu-orumcek-goruntulendi-1073795847.html
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örümcek, insan, bilecik
Bilecik'te 'insan yüzlü örümcek' görüldü
16:20 23.07.2023 (güncellendi: 16:24 23.07.2023) Abone ol
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde bulunan ‘insan yüzlü örümceği’ yakalayarak koruma altına aldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir kişi evinde gördüğü örümceği daha önce basında gördüğü ‘insan yüzlü örümceğe’ benzetti. Bir süre şaşkınlık yaşayan ve bu ilginç örümceğin zehirli olabileceğini düşünen vatandaş, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.
Eve gelen itfaiye ekibi örümceği özenle bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde kavanoz içerisine yerleştirdi. Kavanoz ile birlikte itfaiye müdürlüğüne dönen itfaiyeciler, ‘insan yüzlü örümceği’ koruma altına aldılar.