https://sputniknews.com.tr/20230723/bilecikte-insan-yuzlu-orumcek-goruldu-1073875412.html

Bilecik'te 'insan yüzlü örümcek' görüldü

Bilecik'te 'insan yüzlü örümcek' görüldü

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde bulunan ‘insan yüzlü örümceği’ yakalayarak koruma altına aldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T16:20+0300

2023-07-23T16:20+0300

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yaşam

örümcek

insan

bilecik

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir kişi evinde gördüğü örümceği daha önce basında gördüğü ‘insan yüzlü örümceğe’ benzetti. Bir süre şaşkınlık yaşayan ve bu ilginç örümceğin zehirli olabileceğini düşünen vatandaş, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.Eve gelen itfaiye ekibi örümceği özenle bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde kavanoz içerisine yerleştirdi. Kavanoz ile birlikte itfaiye müdürlüğüne dönen itfaiyeciler, ‘insan yüzlü örümceği’ koruma altına aldılar.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-insan-yuzlu-orumcek-goruntulendi-1073795847.html

bilecik

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