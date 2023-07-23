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Biden, Pentagon'a karşı gelip kadın amirali deniz kuvvetleri komutanlığına aday gösterdi
Biden, Pentagon'a karşı gelip kadın amirali deniz kuvvetleri komutanlığına aday gösterdi
ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanının başka bir ismi tavsiye etmesine rağmen, Amiral Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanı adayı olarak açıkladı... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T12:39+0300
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dünya
lloyd austin
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donanma
deniz kuvvetleri
abd deniz kuvvetleri
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd genelkurmay başkanlığı
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Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tavsiyesini çiğneyen Başkan Joe Biden, 38 yıldır orduda hizmet veren ve halihazırda deniz operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanlığına terfi ettirme kararını açıkladı. Medyaya göre Austin'in tercihi donanmanın Pasifik Filosu komutanı Amiral Samuel Paparo'ydu. Önemli görevlerde bulunduDonanmada dört yıldızlı general rütbesine ulaşan ikinci kadın olan Franchetti, görev süresi boyunca Pasifik'te iki uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Kore güçlerini komuta etti ve başka bir dizi üst düzey görev üstlendi.Franchetti, 6. Filo'nun başındayken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah kullandığı (Batı destekli propaganda ekibi Beyaz Miğferler'den kaynaklanan ve o zamandan beri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyeleri dahil uzmanlar tarafından çürütülen) iddiasına ABD'nin verdiği tepkinin askeri icrasını yönetti.Yeni genelkurmay başkanı Charles Brown olacakPaparo'yu Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başına terfi ettirip Koramiral Steven Koehler'i Paparo'nun yerine Pasifik Filosu'nun dümenine atayan Biden, Hava Kuvvetleri Komutanı Charles Brown'ı da eylül ayında emekli olacak Mark Milley'in yerine Genelkurmay Başkanı adayı gösterdi.250'den fazla askeri terfiye kürtaj blokajıBu tür atamalara Senato onayı süreci genellikle sadece formaliteden ibaret. Ama Savunma Bakanlığı'nın kürtaj isteyen askerlerle onların aile üyeleri için seyahat masraflarını ödeme politikasına karşı aylardır tek kişilik bir savaş yürüten Cumhuriyetçi Alabama Senatörü Tommy Tuberville, mart ayında protestosuna başladığından beri 250'den fazla askeri terfiyi engelledi.Demokrat Partili Başkan Biden, Franchetti'nin adaylığını açıklarken, Tuberville'in atamaları engellemesini 'tehlikeli' olarak niteledi:Deniz Piyadeleri'ne vekaleten komutanTuberville'in blokajı, 164 yıl sonra ilk kez ABD Deniz Piyadeleri'ni onaylanmış komutandan mahrum bıraktı. General Eric Smith, bu ayın başlarında vekaleten rolü üstlenmesinden beri onay alamadı. Cumhuriyetçi Senatör ise eylemlerinin ulusal güvenliği tehlikeye attığını reddediyor. 'Woke' görünmek içinBiden yönetiminin silahlı kuvvetlerde cinsiyet ve cinsel tercih açısından çeşitliliğe aşırı odaklanması, 'woke' görünmek için askeri hazır olma durumunun feda edildiğini düşünen Amerikalıların tepkisini çekiyor. Ancak Beyaz Saray, çeşitliliğin savaşta 'stratejik avantaj' sağladığı iddiasında ısrarlı.
https://sputniknews.com.tr/20190809/rusya-karadenize-giren-abd-gemisi-takibe-alindi-1039886133.html
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lloyd austin, joe biden, donanma, deniz kuvvetleri, abd deniz kuvvetleri, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd genelkurmay başkanlığı
lloyd austin, joe biden, donanma, deniz kuvvetleri, abd deniz kuvvetleri, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd genelkurmay başkanlığı

Biden, Pentagon'a karşı gelip kadın amirali deniz kuvvetleri komutanlığına aday gösterdi

12:39 23.07.2023 (güncellendi: 13:31 23.07.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_FranchettiLisa Franchetti ABD Donanması'nın Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlama yemini ederken
Lisa Franchetti ABD Donanması'nın Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlama yemini ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Franchetti
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ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanının başka bir ismi tavsiye etmesine rağmen, Amiral Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanı adayı olarak açıkladı. Onay alırsa, Lisa Franchetti, Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan ilk kadın ve Pentagon'un ilk kadın kuvvet komutanı olacak.
Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tavsiyesini çiğneyen Başkan Joe Biden, 38 yıldır orduda hizmet veren ve halihazırda deniz operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanlığına terfi ettirme kararını açıkladı.
Medyaya göre Austin'in tercihi donanmanın Pasifik Filosu komutanı Amiral Samuel Paparo'ydu.

Önemli görevlerde bulundu

Donanmada dört yıldızlı general rütbesine ulaşan ikinci kadın olan Franchetti, görev süresi boyunca Pasifik'te iki uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Kore güçlerini komuta etti ve başka bir dizi üst düzey görev üstlendi.
Franchetti, 6. Filo'nun başındayken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah kullandığı (Batı destekli propaganda ekibi Beyaz Miğferler'den kaynaklanan ve o zamandan beri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyeleri dahil uzmanlar tarafından çürütülen) iddiasına ABD'nin verdiği tepkinin askeri icrasını yönetti.
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Yeni genelkurmay başkanı Charles Brown olacak

Paparo'yu Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başına terfi ettirip Koramiral Steven Koehler'i Paparo'nun yerine Pasifik Filosu'nun dümenine atayan Biden, Hava Kuvvetleri Komutanı Charles Brown'ı da eylül ayında emekli olacak Mark Milley'in yerine Genelkurmay Başkanı adayı gösterdi.
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Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti
13 Temmuz, 22:27

250'den fazla askeri terfiye kürtaj blokajı

Bu tür atamalara Senato onayı süreci genellikle sadece formaliteden ibaret. Ama Savunma Bakanlığı'nın kürtaj isteyen askerlerle onların aile üyeleri için seyahat masraflarını ödeme politikasına karşı aylardır tek kişilik bir savaş yürüten Cumhuriyetçi Alabama Senatörü Tommy Tuberville, mart ayında protestosuna başladığından beri 250'den fazla askeri terfiyi engelledi.
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ABD'de kürtaj tartışması ordunun komuta kademesi atamalarını kilitledi
7 Nisan, 23:53
Demokrat Partili Başkan Biden, Franchetti'nin adaylığını açıklarken, Tuberville'in atamaları engellemesini 'tehlikeli' olarak niteledi:

"Hızla gelişen güvenlik ortamlarının ve yoğun rekabetin olduğu bu anda, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin dünya tarihindeki en büyük savaş gücü olarak kalmasını sağlama yeteneğimizi riske atıyor. Senatodaki Cumhuriyetçi meslektaşları da bunu biliyor."

Deniz Piyadeleri'ne vekaleten komutan

Tuberville'in blokajı, 164 yıl sonra ilk kez ABD Deniz Piyadeleri'ni onaylanmış komutandan mahrum bıraktı. General Eric Smith, bu ayın başlarında vekaleten rolü üstlenmesinden beri onay alamadı. Cumhuriyetçi Senatör ise eylemlerinin ulusal güvenliği tehlikeye attığını reddediyor.
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CIA, renkli kadın ajanın LGBT ve Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketlerinin sloganlarını kullandığı videoyla eleman arıyor
5 Mayıs 2021, 14:54

'Woke' görünmek için

Biden yönetiminin silahlı kuvvetlerde cinsiyet ve cinsel tercih açısından çeşitliliğe aşırı odaklanması, 'woke' görünmek için askeri hazır olma durumunun feda edildiğini düşünen Amerikalıların tepkisini çekiyor.
Ancak Beyaz Saray, çeşitliliğin savaşta 'stratejik avantaj' sağladığı iddiasında ısrarlı.
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