https://sputniknews.com.tr/20230723/biden-pentagona-karsi-gelip-kadin-amirali-deniz-kuvvetleri-komutanligina-aday-gosterdi-1073863942.html

Biden, Pentagon'a karşı gelip kadın amirali deniz kuvvetleri komutanlığına aday gösterdi

Biden, Pentagon'a karşı gelip kadın amirali deniz kuvvetleri komutanlığına aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanının başka bir ismi tavsiye etmesine rağmen, Amiral Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanı adayı olarak açıkladı... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T12:39+0300

2023-07-23T12:39+0300

2023-07-23T13:31+0300

dünya

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donanma

deniz kuvvetleri

abd deniz kuvvetleri

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd genelkurmay başkanlığı

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Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tavsiyesini çiğneyen Başkan Joe Biden, 38 yıldır orduda hizmet veren ve halihazırda deniz operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Lisa Franchetti'yi deniz kuvvetleri komutanlığına terfi ettirme kararını açıkladı. Medyaya göre Austin'in tercihi donanmanın Pasifik Filosu komutanı Amiral Samuel Paparo'ydu. Önemli görevlerde bulunduDonanmada dört yıldızlı general rütbesine ulaşan ikinci kadın olan Franchetti, görev süresi boyunca Pasifik'te iki uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Kore güçlerini komuta etti ve başka bir dizi üst düzey görev üstlendi.Franchetti, 6. Filo'nun başındayken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah kullandığı (Batı destekli propaganda ekibi Beyaz Miğferler'den kaynaklanan ve o zamandan beri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyeleri dahil uzmanlar tarafından çürütülen) iddiasına ABD'nin verdiği tepkinin askeri icrasını yönetti.Yeni genelkurmay başkanı Charles Brown olacakPaparo'yu Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başına terfi ettirip Koramiral Steven Koehler'i Paparo'nun yerine Pasifik Filosu'nun dümenine atayan Biden, Hava Kuvvetleri Komutanı Charles Brown'ı da eylül ayında emekli olacak Mark Milley'in yerine Genelkurmay Başkanı adayı gösterdi.250'den fazla askeri terfiye kürtaj blokajıBu tür atamalara Senato onayı süreci genellikle sadece formaliteden ibaret. Ama Savunma Bakanlığı'nın kürtaj isteyen askerlerle onların aile üyeleri için seyahat masraflarını ödeme politikasına karşı aylardır tek kişilik bir savaş yürüten Cumhuriyetçi Alabama Senatörü Tommy Tuberville, mart ayında protestosuna başladığından beri 250'den fazla askeri terfiyi engelledi.Demokrat Partili Başkan Biden, Franchetti'nin adaylığını açıklarken, Tuberville'in atamaları engellemesini 'tehlikeli' olarak niteledi:Deniz Piyadeleri'ne vekaleten komutanTuberville'in blokajı, 164 yıl sonra ilk kez ABD Deniz Piyadeleri'ni onaylanmış komutandan mahrum bıraktı. General Eric Smith, bu ayın başlarında vekaleten rolü üstlenmesinden beri onay alamadı. Cumhuriyetçi Senatör ise eylemlerinin ulusal güvenliği tehlikeye attığını reddediyor. 'Woke' görünmek içinBiden yönetiminin silahlı kuvvetlerde cinsiyet ve cinsel tercih açısından çeşitliliğe aşırı odaklanması, 'woke' görünmek için askeri hazır olma durumunun feda edildiğini düşünen Amerikalıların tepkisini çekiyor. Ancak Beyaz Saray, çeşitliliğin savaşta 'stratejik avantaj' sağladığı iddiasında ısrarlı.

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lloyd austin, joe biden, donanma, deniz kuvvetleri, abd deniz kuvvetleri, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd genelkurmay başkanlığı