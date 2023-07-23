https://sputniknews.com.tr/20230723/bebek-arnavutkoy-caddesindeki-restoranda-iskelenin-cokme-ani-kamerada-1073860186.html
Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki restoranda iskelenin çökme anı kamerada
Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki restoranda iskelenin çökme anı kamerada
Bebek'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin yaklaşık 25 kişi üzerindeyken... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T10:02+0300
2023-07-23T10:02+0300
2023-07-23T10:05+0300
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türkiye
arnavutköy
restoran
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İstanbul Bebek’te Arnavutköy Caddesi'nde geçen aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çöktü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düştü. Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadelerine yer verildi.Yaşanan anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor. Yaşananları gören içerideki müşteriler şoke olurken, bazıları da panikle kaçıyor. Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor. Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/besiktas-bebek-arnavutkoy-caddesinde-restoranin-oldugu-iskele-coktu-onlarca-insan-denize-dustu-1064928536.html
https://sputniknews.com.tr/20221225/bebek-arnavutkoy-caddesinde-iskelesi-coken-restoran-uc-kez-muhurlenmis-1064989944.html
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bebek, arnavutköy, restoran, iskele
bebek, arnavutköy, restoran, iskele
Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki restoranda iskelenin çökme anı kamerada
10:02 23.07.2023 (güncellendi: 10:05 23.07.2023) Abone ol
Bebek'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin yaklaşık 25 kişi üzerindeyken çöktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Bebek’te Arnavutköy Caddesi'nde geçen aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çöktü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düştü.
Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadelerine yer verildi.
Yaşanan anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor. Yaşananları gören içerideki müşteriler şoke olurken, bazıları da panikle kaçıyor. Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor. Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor.