https://sputniknews.com.tr/20221225/bebek-arnavutkoy-caddesinde-iskelesi-coken-restoran-uc-kez-muhurlenmis-1064989944.html

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde iskelesi çöken restoran üç kez mühürlenmiş

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde iskelesi çöken restoran üç kez mühürlenmiş

İstanbul Boğazı’nda 14 kişinin ölümden döndüğü Arnavutköy’deki restoranın çöken iskelesinin sigara içmek isteyenler için kaçak yapıldığı ortaya çıktı. İBB... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T10:37+0300

2022-12-25T10:37+0300

2022-12-25T10:38+0300

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bebek

arnavutköy

iskele

restoran

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İstanbul Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde önceki gece iskelesi çöken ve müşterilerin denize düştüğü Danış Restoran ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre ikinci grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli bina yıllarca Eftelya Balık olarak hizmet verdi. Eftelya Balık’ın kapanmasının ardından ekim ayında mekânı işletmeci Danış Ulaç devraldı. Bodrum’daki Danış Restoran’da deniz mahsullü lahmacunlarıyla ünlenen Ulaç binada tadilat yaptı. Ardından da Danış ismiyle işletmeye açtı. Tadilat sırasında binanın ön tarafından zaten kaçak olan iskeleye müşterilerin sigara içebilmesi için ek bir çıkıntı daha yapıldı. Çöken yer de sonradan eklenen, yaklaşık 2 metrelik bu bölüm oldu. Belediye ekipleri olayın hemen ardından restoranın kapısına mühür vurdu. Restoran çalışanları mühür görünmesin diye üzerine siyah bir bez sardı. Ancak o binanın daha önce de üç kez mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre tarihi eser olan binanın restoran olarak kullanımı için 3 Aralık 2003’te ruhsat alındı. Ancak tadilat sırasında izin verilen projenin dışına çıkıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede binanın tüm katlarındaki iç bölme duvarlarının değiştirildiğini ve kaçak olarak bölümler eklendiğini tespit etti. Mekân 10 Kasım 2005, 28 Kasım 2011 ve 25 Mayıs 2022’de üç kez mühürlendi. Bu kararlar binanın girişine asılarak tebliğ edildi. Belediye encümeni, 17 Ağustos 2022’de binadaki ruhsata aykırı tüm bölümlerin yıktırılmasına ve onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Bunların arasında müşterilerin denize düştüğü iskele kısmı da vardı. Belediye ekipleri, 12 Ekim 2022’de yıkım yapacaklarını, binanın giriş kapısına asarak tebliğ etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim 2022 günü kurumlara yazı yazarak yapıdaki elektrik, su ve doğalgazın kesilmesini istedi. 1 Kasım 2022 günü ekipler yıkım için binaya gitti ancak restoranın içinde müşteriler vardı. Yıkım yapılamadığı için binanın işgalli olduğu yönünde tutanak tutuldu. Olayın ardından mekândan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Danış Ethnic Restaurant’ta yaşanan talihsiz olayla ilgili üzülerek belirtiyoruz ki, mekânımızın sigara içilen ortak alanının çökmesi sonucu bir kaza meydana gelmiş ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Markamızın önemle üzerinde durduğu insan sağlığı konusundaki hassasiyetinin bu elzem olayla zedelenmesinden büyük üzüntü duymaktayız. Bu talihsiz kazanın telafisi için kaza mağduru müşterilerimiz nezdinde elimizden geleni yapacağımızı hususunu kamuoyuna ve müşterilerimize duyururuz.”

https://sputniknews.com.tr/20221223/besiktas-bebek-arnavutkoy-caddesinde-restoranin-oldugu-iskele-coktu-onlarca-insan-denize-dustu-1064928536.html

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