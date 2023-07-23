https://sputniknews.com.tr/20230723/bazi-kelimelerin-cinsiyetci-anlamlari-tdkdan-kaldirildi-1073862181.html

Bazı kelimelerin cinsiyetçi anlamları TDK'dan kaldırıldı

Bazı kelimelerin cinsiyetçi anlamları TDK'dan kaldırıldı

TDK'de yer alan ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ sözcüklerinin cinsiyetçi anlamları kaldırıldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T11:10+0300

2023-07-23T11:10+0300

2023-07-23T11:10+0300

türkiye

kadın

cinsiyetçilik

türk dil kurumu (tdk)

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yer alan bazı sözcüklerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırıldığını duyurdu.Derneğin açıklamasında göre, ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ sözcüklerinin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanya sonrası kaldırıldı.Derneğin açıklamasında şunlar ifade edildi:

https://sputniknews.com.tr/20230721/tdkden-turkce-sozluke-iliskin-aciklama-1073783941.html

türkiye

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kadın, cinsiyetçilik, türk dil kurumu (tdk)