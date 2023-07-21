https://sputniknews.com.tr/20230721/tdkden-turkce-sozluke-iliskin-aciklama-1073783941.html
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama
Türk Dil Kurumu'nca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T00:10+0300
2023-07-21T00:10+0300
2023-07-21T00:10+0300
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
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türkçe sözlük
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TDK'den yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/turk-dil-kurumu-bazi-sozcuklerin-yazimini-degistirdi-1073742650.html
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türk dil kurumu (tdk), sözlük, türkçe sözlük
türk dil kurumu (tdk), sözlük, türkçe sözlük
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama
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Türk Dil Kurumu'nca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu nedenle basında ve sosyal medyada çıkan eleştirilerin dikkate alınarak inceleme başlatıldığı, gelişmeler hakkında en kısa zamanda açıklama yapılacağı bildirildi.
TDK'den yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.