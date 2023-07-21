https://sputniknews.com.tr/20230721/tdkden-turkce-sozluke-iliskin-aciklama-1073783941.html

TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama

TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama

Türk Dil Kurumu'nca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T00:10+0300

2023-07-21T00:10+0300

2023-07-21T00:10+0300

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türkçe sözlük

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TDK'den yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/turk-dil-kurumu-bazi-sozcuklerin-yazimini-degistirdi-1073742650.html

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