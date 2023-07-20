https://sputniknews.com.tr/20230720/turk-dil-kurumu-bazi-sozcuklerin-yazimini-degistirdi-1073742650.html

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T09:31+0300

2023-07-20T09:31+0300

2023-07-20T09:31+0300

yaşam

tdk

türk dil kurumu (tdk)

kelime

yazım hatası

sözlük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0b/1043784000_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_6e3399a7ee37d521fd987ec30a72383d.jpg

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)Unvan (eski) / Ünvan (güncel)Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)Yakan top (eski) / yakantop (güncel)Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)Kayyum (eski) / kayyım (güncel)Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)Boy bos (eski) / boy pos (güncel)Pilili (eski) / Pileli (güncel)Yürük (eski) / Yörük (güncel)

https://sputniknews.com.tr/20211217/beraat-karari-yargitaydan-dondu-esek-sipa-sozcukleri-hakaret-sayildi-1051860305.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tdk, türk dil kurumu (tdk), kelime, yazım hatası, sözlük