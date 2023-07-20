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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T09:31+0300
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Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)Unvan (eski) / Ünvan (güncel)Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)Yakan top (eski) / yakantop (güncel)Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)Kayyum (eski) / kayyım (güncel)Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)Boy bos (eski) / boy pos (güncel)Pilili (eski) / Pileli (güncel)Yürük (eski) / Yörük (güncel)
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tdk, türk dil kurumu (tdk), kelime, yazım hatası, sözlük
tdk, türk dil kurumu (tdk), kelime, yazım hatası, sözlük

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

09:31 20.07.2023
© WikipediaTürk Dil Kurumu (TDK)
Türk Dil Kurumu (TDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Wikipedia
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Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...
Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.
Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi.
Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
Pilili (eski) / Pileli (güncel)
Yürük (eski) / Yörük (güncel)
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