https://sputniknews.com.tr/20230723/asfaltta-yumurta-pisirip-yedi-1073878513.html

Taksim Meydanı'nda asfaltta yumurta pişirip yedi

Taksim Meydanı'nda asfaltta yumurta pişirip yedi

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalanlart gölgelik yerlere sığınırken, bir kişi Taksim Meydanı’nda... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T17:39+0300

2023-07-23T17:39+0300

2023-07-23T17:40+0300

yaşam

türkiye

asfalt

yumurta

istanbul

taksim

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Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. 28 yaşındaki Ramazan Deniz, sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html

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