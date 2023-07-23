https://sputniknews.com.tr/20230723/asfaltta-yumurta-pisirip-yedi-1073878513.html
Taksim Meydanı'nda asfaltta yumurta pişirip yedi
Taksim Meydanı'nda asfaltta yumurta pişirip yedi
İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalanlart gölgelik yerlere sığınırken, bir kişi Taksim Meydanı’nda... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T17:39+0300
2023-07-23T17:39+0300
2023-07-23T17:40+0300
yaşam
türkiye
asfalt
yumurta
istanbul
taksim
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Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. 28 yaşındaki Ramazan Deniz, sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/asiri-sicaklara-karsi-uyari-carsamba-disari-cikmayin-1073877249.html
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türkiye, asfalt, yumurta, istanbul, taksim
Taksim Meydanı'nda asfaltta yumurta pişirip yedi
17:39 23.07.2023 (güncellendi: 17:40 23.07.2023) Abone ol
İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalanlart gölgelik yerlere sığınırken, bir kişi Taksim Meydanı’nda sıcak asfalt üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.
Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.
28 yaşındaki Ramazan Deniz, sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.
Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.
Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.